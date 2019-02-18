مصدر الصورة صورة من غوغل عند البحث عن العلم الباكستاني

تعرض محرك البحث "غوغل" للعبث من أشخاص مجهولين، بحيث أصبح يُظهر صور العلم الباكستاني في نتائج البحث عن "أفضل ورق تواليت في العالم".

ويسود اعتقاد بأن الفاعلين هم محتجون هنود يردون على الهجوم الذي وقع في إقليم كشمير في الرابع عشر من الشهر الجاري وأدى لمقتل 40 جنديا هنديا.

وكان هذا أعنف هجوم يستهدف القوات الهندية في كشمير منذ اندلاع الانتفاضة ضد الحكم الهندي في الإقليم.

وقال تنظيم، يطلق على نفسه اسم "جيش محمد" ويتخذ من باكستان مقرا، إنه المسؤول عن الهجوم.

وجاء الربط بين العلم الباكستاني والورق بعد الهجوم مباشرة، وأصبح من الموضوعات الأكثر تداولا على وسائل التواصل الاجتماعي في مطلع الأسبوع.

وربما ساهم عدد الأشخاص الذين يبحثون عن الرابط بين الموضوعين في كيفية عرض غوغل لنتائج البحث.

ويظهر محرك البحث الآن قصصا صحفية عن الرابط، ولكن في حال البحث في الصور عن "أفضل ورق تواليت في العالم" تظهر صفحة يحتلها علم باللونين الأبيض والأخضر.

ولم يعلق غوغل بعد على كيفية حصول الموضوع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها أمور كهذه بمحرك البحث الشهير، فقد ربطت أسماء زعماء دول، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، في السابق بأمور مسيئة.