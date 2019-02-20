بحث عن الفائز بأكبر جائزة يانصيب في تاريخ أيرلندا بقيمة 175 مليون يورو

Image caption بطاقة يانصيب

فاز صاحب بطاقة يانصيب بيعت في أيرلندا يوم الثلاثاء بمبلغ 175 مليون يورو (152 مليون جنيه استرليني) خلال سحبة جوائز يانصيب "يورو مليونز".

وهو أكبر مبلغ يحصل عليه شخص في اليانصيب في تاريخ أيرلندا.

ولم يعرف بعد مكان شراء هذه البطاقة.

وقالت ميريام دونوه المتحدثة باسم اليانصيب الوطني لبي بي سي في أيرلندا الشمالية إن المنظمة لن تستطيع الكشف عن مكان المتجر ،الذي بيعت فيه البطاقة، لعدة أيام.

وأضافت "إنه فوز كبير، وقد يشكل صدمة لصاحب البطاقة".

وقالت "إنه الفوز الرابع عشر لجوائز اليانصيب في أيرلندا وحدها"، مضيفة إن أكبر فائز أيرلندي بالجائزة في السابق كانت دولوريس ماكنمارا ،من مدينة ليمريك، وحازت على 115 مليون يورو عام 2005.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، فاز زوجان من أيرلندا الشمالية بجائزة اليانصيب الأوروبية وحصلا على مبلغ 115 مليون جنيه استرليني.

وفازت بطاقات فرانسيس وباتريك كونولوي، من كاونتي داون، في السحب الذي جرى في أول يوم من العام الجديد.

مصدر الصورة Reuters Image caption زوجان من أيرلندا الشمالية فازا سابقاً بمبلغ 115 مليون جنيه استرليني

وكان ذلك رابع أكبر فوز بالجائزة في المملكة المتحدة والأكبر على الإطلاق في أيرلندا الشمالية.

فوز مدهش

وقال ديرموت غريفين رئيس مجلس إدارة اليانصيب الوطني "إنه فوز مدهش للاعب أيرلندي في يانصيب (يورو مليونز)، وقياسي لجوائز مسابقة اليانصيب الوطني"، مضيفاً "نشعر بالسعادة البالغة".

وأضاف "ننصح لاعبينا بفحص بطاقاتهم، وإذا كانوا من الفائزين، عليهم التوقيع على الجزء الخلفي للبطاقة، وحفظها في مكان آمن، والاتصال بالمقر الرئيسي لليانصيب الوطني، وسنقوم بإرشادهم من خلال إجراءات إعلان الفوز".

وسيحصل الفائز على شيك بمبلغ 175.475.380 يورو.