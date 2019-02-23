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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عزمه ترشيح سفيرة الولايات المتحدة في كندا، كيلي نايت كرافت، لمنصب سفيرة بلاده في منظمة الأمم المتحدة.

وستحل كرافت محل نيكي هيلي، التي استقالت من منصبها، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي تغريديتين بموقع تويتر، أعلن ترامب ترشيحه لها وهنأها، وقال إنها "أدت مهمتها بامتياز" خلال شغلها منصبها الحالي.

وكانت مرشحة ترامب الأولى لشغل المنصب الشاغر، هيذر نويرت، قد سحبت ترشيحها الأسبوع الماضي.

وقالت نويرت، المذيعة السابقة في محطة "فوكس نيوز"، إنها اتخذت ذلك القرار لأسباب عائلية، بعد نحو شهرين "مُنهِكين" في دائرة الضوء.

وهنأت نيكي هيلي المرشحة الجديدة كرافت، بعد وقت قصير من إعلان ترامب.

وكتبت هيلي في تغريدة "لقد أدت دورا رائعا في تمثيل الولايات المتحدة لدى كندا، ونعلم أنها ستكون صوتا قويا لأمريكا في الأمم المتحدة".

وأصدر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بيانا أشاد فيه بالترشيح، قائلا إنه "سعيد للغاية" باختيار كرافت، وأنه يتطلع للعمل معها في الأمم المتحدة.

وتقول تقارير إعلامية إن المنصب سيتم تخفيض درجته، من درجة وزير، التي كان عليها خلال فترة هيلي.

ويتعين ترشيح كرافت رسميا، والموافقة عليها من جانب مجلس الشيوخ، قبل أن تتولى مهام منصبها.

من هي كرافت؟

تبلغ كرافت من العمر 56 عاما، وتشغل حاليا منصب سفير الولايات المتحدة لدى كندا، وذلك بعد أن رشحها ترامب لذلك المنصب في عام 2017. وتعد أول امرأة على الإطلاق تتولى هذا المنصب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كرافت برفقة ترامب خلال زيارته لكندا العام الماضي

وتصدرت كرافت عناوين الأخبار، بعد فترة قصيرة من توليها منصبها، عندما صرحت، في لقاء تلفزيوني، بأنها تصدق العلماء "على الجانبين"، في النقاش الدائر بشأن التغير المناخي.

وكانت أيضا داعما قويا للاتفاقية بين بلادها وكندا والمكسيك، التي تبناها الرئيس ترامب، كبديل لاتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية (نافتا).

وعملت كرافت سابقا كمندوب بالتناوب لبلادها في الأمم المتحدة، خلال فترة حكم الرئيس السابق جورج بوش، حيث تركز عملها على الشؤون الأفريقية.

وكرافت سيدة أعمال من ولاية كنتاكي، ومتزوجة منذ عام 2016 من رجل الأعمال جو كرافت، وهو أحد أقطاب صناعة الفحم، وكلاهما متبرع كريم وقديم للحزب الجمهوري.

وتبرع كرافت بمليون دولار على الأقل، لحفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وفقا لمنظمة "أوبن سكرتس"، وهي منظمة غير ربحية تتحرى دور المال في عالم السياسة.