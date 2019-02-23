بعدسات القراء: ذكريات
في كل أسبوع ننشر مجموعة منتقاة من صور جمهور بي بي سي عن موضوع نحدده سلفا. موضوعنا هذه المرة بعنوان "ذكريات".
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Bergina Leka
برجينا ليكا: "هاتان الصورتان معلقتان في غرفة نومي، لتذكراني بأنه على الرغم من أن الحياة الزوجية قد تمر بأوقات صعبة أحيانا، إلا أننا كنا سعيدين بربط حياتنا معا. الذكريات الطيبة هي ما يساعدنا على الاستمرار".
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Richard Derwent
ريتشارد ديرونت: "ذكريات عائلية وموسيقية فوق البيانو، في غرفة الطعام الخاصة بي".
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Muge Karatas
موغ كاراتس: "ذكريات من مسقط رأسي عبر عدسة كاميرا غير رقمية".
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Martin Gargula
مارتن غارغولا: "امرأة تلتقط صورة ذاتية (سيلفي) للذكرى، غير مدركة لما يحدث حولها".
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Daniele Guardavaccaro
التقط دانيل غواردفسكارو هذه الصورة لطفلين يلهوان أمام صورة قديمة لأطفال يلهون أمام جدار برلين. ويقول غواردفسكارو "ملاعب الماضي والحاضر عند جدار برلين".
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Maya Njie
مايا نجي: "ديريك باثر رجل قابلته بالمصادفة. هو من يوركشاير، انتقل إلى لندن في الستينيات من القرن الماضي، ويقطن بالقرب من منزلي، بمنطقة "أيل أوف دوغز". اعتدت أن أزوره بين الحين والآخر. استمعت إلى حكاياته عن المصارعة في "برادفورد"، وانخراطه في حياة العصابات في لندن، خلال الستينيات. لقد أخبرني أن كل أصدقائه رحلوا عن عالمنا، وهو ليس لديه عائلة، وأنه مستعد للرحيل أيضا. شعرت بأنه من المهم أن أوثق ذكريات حياته".
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Jason Shrubb
التقط جايسون شروب هذه الصورة لمشهد بيع المأكولات والمشروبات لركاب القطارات في معرض بمتحف للسكك الحديدية في منطقة سويندون بإنجلترا. ويقول شروب إن المعرض "يذكرنا بأنه في الماضي البعيد كان السفر بالقطار بالتأكيد أكثر رقيا".
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Diana Cristina Blanco Osorio
ديانا كريستينا بلانكو أوسوريو: "في بلدة صغيرة في كولومبيا، يمكنك أن ترى مقابر تحتفظ بجو مبهج، على الرغم من أنها مكان يحتفظ بذكرياتنا مع أحبابنا".
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Jane Sayliss
التقطت جين سايلس هذه الصورة لحفيدها برفقة جده، وهما يلهوان بفقاعات الصابون.
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