بعدسات القراء: ذكريات

  • 23 فبراير/ شباط 2019

في كل أسبوع ننشر مجموعة منتقاة من صور جمهور بي بي سي عن موضوع نحدده سلفا. موضوعنا هذه المرة بعنوان "ذكريات".

  • صورة زفاف معلقة على حائط Bergina Leka

    برجينا ليكا: "هاتان الصورتان معلقتان في غرفة نومي، لتذكراني بأنه على الرغم من أن الحياة الزوجية قد تمر بأوقات صعبة أحيانا، إلا أننا كنا سعيدين بربط حياتنا معا. الذكريات الطيبة هي ما يساعدنا على الاستمرار".

  • صور وكتب فوق بيانو Richard Derwent

    ريتشارد ديرونت: "ذكريات عائلية وموسيقية فوق البيانو، في غرفة الطعام الخاصة بي".

  • صورة بحر فيه قوارب Muge Karatas

    موغ كاراتس: "ذكريات من مسقط رأسي عبر عدسة كاميرا غير رقمية".

  • امرأة تلتقط صورة ذاتية Martin Gargula

    مارتن غارغولا: "امرأة تلتقط صورة ذاتية (سيلفي) للذكرى، غير مدركة لما يحدث حولها".

  • التقط دانيل غواردفسكارو هذه الصورة لطفلين يلهوان أمام صورة قديمة لأطفال يلهون أمام سور برلين. Daniele Guardavaccaro

    التقط دانيل غواردفسكارو هذه الصورة لطفلين يلهوان أمام صورة قديمة لأطفال يلهون أمام جدار برلين. ويقول غواردفسكارو "ملاعب الماضي والحاضر عند جدار برلين".

  • رجل كبير السن يجلس في غرفة مزدحمة بالأغراض Maya Njie

    مايا نجي: "ديريك باثر رجل قابلته بالمصادفة. هو من يوركشاير، انتقل إلى لندن في الستينيات من القرن الماضي، ويقطن بالقرب من منزلي، بمنطقة "أيل أوف دوغز". اعتدت أن أزوره بين الحين والآخر. استمعت إلى حكاياته عن المصارعة في "برادفورد"، وانخراطه في حياة العصابات في لندن، خلال الستينيات. لقد أخبرني أن كل أصدقائه رحلوا عن عالمنا، وهو ليس لديه عائلة، وأنه مستعد للرحيل أيضا. شعرت بأنه من المهم أن أوثق ذكريات حياته".

  • معرض في متحف السكك الحديدية في بلدة سويندون بانجلترا Jason Shrubb

    التقط جايسون شروب هذه الصورة لمشهد بيع المأكولات والمشروبات لركاب القطارات في معرض بمتحف للسكك الحديدية في منطقة سويندون بإنجلترا. ويقول شروب إن المعرض "يذكرنا بأنه في الماضي البعيد كان السفر بالقطار بالتأكيد أكثر رقيا".

  • مقابر في كولومبيا Diana Cristina Blanco Osorio

    ديانا كريستينا بلانكو أوسوريو: "في بلدة صغيرة في كولومبيا، يمكنك أن ترى مقابر تحتفظ بجو مبهج، على الرغم من أنها مكان يحتفظ بذكرياتنا مع أحبابنا".

  • رجل يلعب برفقة حفيده Jane Sayliss

    التقطت جين سايلس هذه الصورة لحفيدها برفقة جده، وهما يلهوان بفقاعات الصابون.

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