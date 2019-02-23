بعدسات القراء: ذكريات

مايا نجي: "ديريك باثر رجل قابلته بالمصادفة. هو من يوركشاير، انتقل إلى لندن في الستينيات من القرن الماضي، ويقطن بالقرب من منزلي، بمنطقة "أيل أوف دوغز". اعتدت أن أزوره بين الحين والآخر. استمعت إلى حكاياته عن المصارعة في "برادفورد"، وانخراطه في حياة العصابات في لندن، خلال الستينيات. لقد أخبرني أن كل أصدقائه رحلوا عن عالمنا، وهو ليس لديه عائلة، وأنه مستعد للرحيل أيضا. شعرت بأنه من المهم أن أوثق ذكريات حياته".