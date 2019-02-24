مصدر الصورة AFP Image caption همبرغر بنكهة السياسة الدولية

أعد طباخ إيرلندي في العاصمة الفيتنامية هانوي وجبتي همبرغر باسم دونالد ترامب وكيم جونغ أون احتفاء بلقائهما الثاني المرتقب.

ويحمل أحد الطبقين، اللذين سيقدمهما مطعم "درتي بيرغر" ابتداء من الإثنين اسم "درتي دونالد" والآخر "كيم جونغ يم".

وقال المالك الشريك للمطعم والطاهي الرئيسي فيه كولن كيلي إن طبقي الهمبرغر صمما لينالا إعجاب الزعيمين.

وأضاف أن "درتي دونالد" يشبه الرئيس من حيث أنه باذخ، بكمية مضاعفة من لحم البقر والبيكون، وتعلوه خيوط من لحم الدجاج.

ولزيادة استفزاز الجدل الدائر حول الرئيس فقد أضيفت صلصة روسية للطبق.

أما طبق "كيم جونغ يم" فهو مصنوع من بطن الخنزير المدخن ولحم الخنزير البري وصلصة الكيمتشي الكورية.

وقد قدم صاحب المطعم الطبقين الجديدين لبعض الزبائن المحددين على سبيل التجربة.

وقالت المواطنة ترونغ ترانغ من هانوي إن طبق الكيم بيرغر "غامض كما الرئيس الكوري"، وأضافت "اعتراني الفضول حول هذا الطق وأردت التهام المزيد منه".

وقال كيلي إنه فوجئ بالاهتمام الذي لاقاه الطبقان بين زبائن المطعم، وقد زار مطعمه صحفيان كوريان شماليان وسألاه عن رأيه بالهمبرغر والقمة.