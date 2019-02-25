مصدر الصورة AFP Image caption ترامب: لكوريا الشمالية امكانيات للنمو أكبر من أي بلد آخر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بإمكان كوريا الشمالية أن تصبح واحدة من "أكبر القوى الاقتصادية في العالم" اذا تخلت عن اسلحتها النووية.

وقال ترامب في تغريدة إن كوريا الشمالية لديها "امكانيات للنمو الاقتصادي السريع أكثر من أي بلد آخر."

وجاءت تعليقات ترامب بعد ساعات فقط من تصريحات أدلى بها وزير خارجيته مايك بومبيو قال فيها إن بيونغيانغ ما زالت تشكل تهديدا نوويا.

وسيلتقي الرئيس الأمريكي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للمرة الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي أواخر الشهر الحالي.

وقال الرئيس ترامب في تغريدته "نتوقع، أنا والزعيم الكوري الشمالي، أن نبني على التقدم الذي أحرزناه في القمة الأولى التي عقدناها في سنغافورة"، وذلك في اشارة إلى لقائهما في حزيران / يونيو الماضي.

مصدر الصورة AFP Image caption التقى ترامب بكيم في سنغافورة في حزيران / يونيو الماضي

وفي حفل أقيم مساء الأحد لتكريم حاكمي الولايات الأمريكية في واشنطن، قال الرئيس ترامب إنه تمكن من تأسيس "علاقة جيدة جدا" مع كيم جونغ أون.

وكرر قوله إنه "غير متسرع" للضغط من أجل تخلي كوريا الشمالية عن اسلحتها النووية، وقال "لا أريد أن أضغط على أحد. الأمر الوحيد الذي أريده هو وقف التجارب النووية. اذا توقفت التجارب، فنحن سعيدون."

كانت لقمة سنغافورة قيمة تاريخية، باعتبارها أول قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي، ولكن الاتفاق الذي وقعه الزعيمان كان يفتقر الى التفاصيل. ولم ينفذ أي شيء تقريبا من الهدف الذي وضعاه وهو التوصل إلى اسلوب لتجريد شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وجاءت تعليقات ترامب الأخيرة عشية سفره إلى هانوي، وينظر اليها على أنها محاولة لخفض التوقعات.

ما الذي قاله بومبيو؟

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قلل أيضا التوقعات حول ما يمكن أن تحققه قمة هانوي. فقد قال يوم الأحد لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية "قد لا نحصل على كل ما نريده هذا الأسبوع، ولكننا نأمل في تحقيق تقدم كبير في هذا المجال."

وفي مقابلة ثانية، بدا بومبيو وكأنه يناقض موقف ترامب القائل بأن بيونغيانغ لا تشكل تهديدا نوويا.

ففي تلك المقابلة مع قناة سي أن أن، سأله الصحفي جيك تابر "أتعتقد بأن كوريا الشمالية ما زالت تشكل تهديدا نوويا؟"

أجاب بومبيو "أجل."

فبادره تابر بالقول "لكن الرئيس قال إنه لا يعتقد بأن بيونغيانغ تشكل تهديدا نوويا"، فما كان من بومبيو إلا أن أجاب "لم يقل ذلك، فأنا أعرف ما قاله بالتحديد."

وكان ترامب غرد عقب قمة سنغافورة في العام الماضي قائلا "بإمكان الجميع أن يشعروا بقدر أكبر من الأمان مقارنة باليوم الذي توليت فيه الرئاسة. لم يعد هناك تهديد نووي من كوريا الشمالية."

يذكر أن كوريا الشمالية تصر منذ أمد طويل على أنها لن تتخلى عن ترسانتها النووية ما لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من كوريا الجنوبية.

وغادر كيم جونغ أون بيونغيانغ في طريقه الى هانوي بالقطار، ومن المتوقع أن يغادر الرئيس الأمريكي متوجها الى العاصمة الفيتنامية في وقت لاحق من يوم الإثنين.

وأوردت تقارير بأن القطر الذي يستقله الزعيم الكوري الشمالي مر بمدينة تشانغشا الصينية في الساعة الخامسة و10 دقائق صباح الإثنين، ومن المقرر أن يصل إلى هانوي في وقت لاحق من اليوم نفسه.