شركات دفن تقاضي قسا زعم "إحياء ميت" في جنوب أفريقيا

مصدر الصورة Alph Lukau/Facebook Image caption القس ألف لوكاو (في السترة الزرقاء) يزعم أنه أعاد هذا الرجل إلى الحياة

قالت شركات تعمل في مجال تنظيم الجنازات ودفن الموتى في جنوب أفريقيا إنها سترفع دعوى قضائية على قس زعم أنه أحيا رجلا من الموت.

وأظهر فيديو القس ألف لوكاو وهو يصيح قائلا "انهض" لرجل داخل تابوت موتى ارتجف ونهض منه وسط هتافات المحيطين.

وتقول الشركات إنها تعرضت لاحتيال بعد توريطها في الواقعة.

وأثار المشهد، الذي أجراه القس خارج كنيسة لوكاو في جوهانسبورغ، سخرية وانتقادات الكثيرين.

وقالت لجنة تعزيز وحماية المجتمعات الثقافية والدينية واللغوية لإذاعة وطنية في جنوب أفريقيا :"إنهم يفعلون ذلك سعيا للحصول على أموال البائسين من شعبنا".

"خداع" ثلاث شركات

وتتخذ حاليا ثلاث شركات لتنظيم الجنازات، قالت إنها تعرضت لـ "مخطط" احتيال، إجراءات قانونية للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بسمعتها.

وقال مديرو شركات، "كينجدوم بلو" و "كينجز آند كوينز" و "بلاك فينيكس"، لوسائل إعلام محلية إن ممثلي الكنيسة خدعوهم بطرق مختلفة.

وكان "أفراد زعموا أنهم أقارب المتوفى" قالوا لشركة "كينجز آند كوين" متعهدة الجنازات إنهم "اختلفوا مع متعهد جنازات آخر".

ووضع الزبائن "ملصقات شركة بلاك فينيكس على سيارتهم الخاصة" لتبدو ذات مصداقية بالنسبة لشركة "كينجز آند كوينز" عندما يذهبون لاستئجار سيارة نقل الموتى منها.

جدل وطني

وقال مديرو الشركات إن التابوت حصلوا عليه من شركة "كينجدوم بلو".

ولم تدل كنيسة القس بتعليق ردا على طلب من بي بي سي.

وقال ميلتون نكوسي، مراسل بي بي سي، إن الفيديو أشعل جدلا وطنيا بشأن قساوسة مزيفين، وأثار انتقادات واسعة النطاق بين مؤسسات دينية.

وتداول بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في جنوب أفريقيا هاشتاغ سخر من واقعة إحياء الميت.

وتعد الواقعة أحدث جدل بارز بشأن رجال دين في البلد يزعمون إجراء خوارق خلال تجمعات الصلاة.

وكان قس من جنوب أفريقيا قد أدين العام الماضي بالاعتداء على مصلين بعد أن رش عليهم مبيد حشرات منزلية زاعما أنه يشفي من مرض السرطان ونقص المناعة المكتسبة الإيدز.