باكستان تعلن شن غارات جوية على الشطر الهندي من اقليم كشمير

مصدر الصورة EPA

قال الجيش الباكستاني الأربعاء إن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين داخل مجالها الجوي في كشمير.

وكتب المتحدث باسم الجيش الجنرال آصف غفور في تغريدة "لقد أسقط سلاح الجو طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني"، مضيفا أن طائرة سقطت في القسم الباكستاني من كشمير، فيما تحطمت الاخرى في الجانب الهندي.

وقال "لقد تم اعتقال طيار هندي على الارض من قبل العسكريين".

وقال مسؤول حكومي كبير في الشطر الهندي من كشمير لوكالة فرانس برس إن "المقاتلات الباكستان عبرت لفترة وجيزة الحدود لكن سلاح الجو الهندي أرغمها على العودة".

تعرف على منطقة كشمير التي تسببت بحربين بين الهند وباكستان

باكستان تحذّر الهند من أي هجوم ينتهك سيادتها

ويأتي التوغل فوق خط المراقبة في كشمير بعد يوم من شن طائرات هندية ضربة في باكستان على ما وصفته نيودلهي بأنه معسكر تدريب لمسلحين ردا على هجوم انتحاري في كشمير اوقع 40 قتيلا من القوات الهندية.