مصدر الصورة REWARDS FOR JUSTICE/STATE DEPARTMENT Image caption لا يُعرف مكان وجود حمزة ن لادن

عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يُقدم معلومات تُسهم في القبض على حمزة ابن أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن حمزة بن لادن بدأ يبرز كزعيم جديد للتنظيم المسلح.

وفي الأعوام القليلة الماضية، نشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها أتباع التنظيم إلى مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين انتقاما لمقتل والده.

وكانت قوات أمريكية خاصة قتلت أسامة بن لادن في باكستان في عام 2011.

وقد دعم هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، التي قتل فيها نحو 3 آلاف شخص.

ومنذ عامين، صنفت الولايات المتحدة حمزة، الذي يسود اعتقاد بأنه يبلغ من العمر 30 عاما، إرهابيا دوليا.

وتزوج حمزة ابنة محمد عطا الذي اختطف إحدى طائرات الركاب الأربع التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 وصدمها في أحد برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك.

وبينت رسائل كتبها أسامة بن لادن، وصودرت من المجمع الذي كان يقيم به في أبوت آباد قبل مقتله، أنه كان يُحضر حمزة، الذي يسود اعتقاد بأنه انبه المفضل، لخلافته كزعيم لتنظيم القاعدة، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية والأمن، مايكل إيفانوف "نعتقد أنه موجود ربما في (منطقة) الحدود الباكستانية الأفغانية، وربما يعبر إلى إيران. لكن يمكن أن يكون في أي مكان آخر في جنوب آسيا الوسطى".