مصدر الصورة Getty Images Image caption السلطات المصرية فرضت رقابة على تداول الطيور الحية والتعامل معها خوفا من تفشي الفيروس

أعلنت وزارة الزراعة المصرية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس انفلونزا الطيور داخل إحدى مزارع البط، دون تحديد المحافظة أو المنطقة التي ظهر فيها هذا الفيروس.

وأكدت الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية حيال تلك المزرعة، كما أكدت توافر جميع اللقاحات اللازمة للتعامل مع هذا الفيروس.

وقالت منى محرز، نائب وزير الزراعة المصري، إنه تم اكتشاف ذلك النوع من فيروس "H5N2" - المعروف بفيروس انفلونزا الطيور- خلال سحب عينات من إحدى مزارع البط في مصر، وإنه كان بسبب اختلاط فيروسين نتج عنهما هذا النوع الجديد من الفيروس.

وتأتي خطورة ذلك الفيروس الذي قد ينتقل إلى البشر ويسبب الوفاة في أن الطائر قد لا تظهر عليه أي آثار للمرض أو الفيروس.

وبحسب بيان رسمي لوزارة الزراعة، فإن الدراسات الأوليه أثبتت أن اللقاحات الحاليه لها قدرة علي مقاومة الفيروس الجديد.

ولم تعلن الوزارة عن موقع تلك المزرعة، أو المحافظة التي تضمها، أو أي أماكن أخرى قد ينتشر فيها هذا الفيروس. وأكدت أنه يجري التعامل مع ذلك الموقف سريعا ووفقا للإجراءات الاحترازية.

وجاء اكتشاف هذا الفيروس من انفلونزا الطيور في إطار جهود الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لمكافحة ذلك الفيروس، والذي كان قد تسببب في حالات وفاة في السنوات القليلة الماضية بعد أن ظهر في عدة محافظات.

ويصيب ذلك الفيروس الطيور، لكنه يمكن أن ينتقل منها إلى الإنسان ويتطور بشكل سريع قد يؤدي إلى الوفاة، وإلى تفشي المرض بين البشر.

مصدر الصورة EPA Image caption السلطات المصرية فرضت رقابة على تداول الطيور الحية والتعامل معها خوفا من تفشي الفيروس

وكشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية المصرية عن اتخاذ إجراءات احترازية لمحاصرة الفيروس، تتضمن تنفيذ الحجر البيطري على المزرعة المصابة، والتخلص الآمن من الطيور المصابة والنافقة ومخلفاتها.

وتواصل وزارة الزراعة المصرية، بحسب البيان، البحث حول البؤرة المصابة لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات، وستستمر الإجراءات لمدة 21 يوما، وسيجري تحصين مجاني للطيور المنزلية التي تقع على مسافة تسعة كيلومترات من تلك البؤرة المصابة.

وطالب رئيس هيئة خدمات الطب البيطري أصحاب المزارع والمواطنين بضرورة توخي الحذر، والالتزام بسحب العينات المطلوبة من الطيور سواء في المزارع أو البيوت، تفاديا لانتشار الفيروس.

وتواصل لجان الطب الوقائى سحب العينات بالمحافظات الموجودة على مسار الطيور المهاجرة، للكشف عن أى آثار لذلك الفيروس الجديد، وتفعيل خطة تتضمن فحص بعض الطيور البرية والمهاجرة، والطيور المنزلية المجاورة.