اليوم العالمي للمرأة: هل ستقول ذلك لرجل؟
لن تقول ذلك لرجل!
الجرّاحات والرياضيات والرائدات في مجال الفن، والوزيرات ومدرّسات اليوغا والمديرات التنفيذيات لشركات الطيران، جميعهن رائدات في مجالاتهن.
ومع ذلك ، فقد سمعن تعليقات صادمة حول عملهن، وهن على يقين من أنهن ما كن تلقين هكذا تعليقات لو كنَّ رجالاً.
وهنا تشارك النساء ما مررنا به من تجارب تحت هاشتاغ #IfIWasAMan أي (لو كنتُ رجلاً).
نيما كاسيه
جرّاحة ومديرة مؤسِّسة لمجموعة أبحاث نظم جراحية ، منتشرة في كل من كيسومو في كينيا وجنيف بسويسرا.
"نحن في انتظار الجراح". "أنا مجبرة أن أخبرهم بأنني أنا الجرّاح".
سوليداد نونيز
وزيرة الإسكان السابقة لباراغواي ، وسياسية ومهندسة مدنية. قيل لها في أول مقابلة صحفية بعد تعيينها وزيرة للإسكان في سن الـ 31.
"أنتِ حمل أبيض صغير، ماذا ستفعلين بعالم السياسة؟ الذئاب ستأكلك".
كندال بارمر
مؤسِّسة شركة تكنولوجية، مقرها لندن.
"خمسة أطفال وتعملين في مجال التكنولوجيا. أنتِ حقاً شجاعة"!! "هل المعنى الضمني وراء كلمة شجاعة هو أنني غبية أو محدودة الامكانيات علمياً"؟!!
ماوي أرويو
رائدة لإدارة سلسلة من الأعمال التجارية، ومستثمِرة ومدرّسة، مانيلا، الفلبين
"انت طموحة جداً، أعتقد أنك لا تخططين لبناء اسرة".
أندريا كوبر
مديرة استراتيجيا ومعلمة اليوغا ، ومقرها المملكة المتحدة
"كثيراً ما أتعرض للصدمة عندما يصف الرجال النساء على أنهن" قوة الطبيعة ".
سألت رجلاً في إحدى المرات فيما لو أنه وصف رجلاً بهذه الصفة، أجابني :"لا أعتقد ذلك، لا لا".
كارين بلاكيت
رئيسة "ميدياكوم" في المملكة المتحدة
"إن سيرتك الذاتية رائعة، ولكن يبدو أن ما حققته كان لصالحك وليس لصالح الشركة"
بيليندا بارمر
المديرة التنفيذية لشركة تكنولوجيا
"بيليندا واثقة من نفسها، وفي بعض الأحيان أكثر من واثقة". "لم أسمع أبداً رجلاً يصف نفسه بـ "أكثر واثق" بنفسه.
سوزي روجر
سباحة أولمبية بريطانية
"ليس من السهل العمل معي لأنني أطرح الكثير من الأسئلة"
ليزا مككالوم
مؤسسة شركات انسباير ونائبة مدير شركة نايكي سابقا، أستراليا
"هل ستمثلين الشركة في مسابقة ملكة جمال العالمالمقبلة؟"