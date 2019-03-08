مصدر الصورة Getty Images Image caption ماذا قلت؟؟!!

لن تقول ذلك لرجل!

الجرّاحات والرياضيات والرائدات في مجال الفن، والوزيرات ومدرّسات اليوغا والمديرات التنفيذيات لشركات الطيران، جميعهن رائدات في مجالاتهن.

ومع ذلك ، فقد سمعن تعليقات صادمة حول عملهن، وهن على يقين من أنهن ما كن تلقين هكذا تعليقات لو كنَّ رجالاً.

وهنا تشارك النساء ما مررنا به من تجارب تحت هاشتاغ #IfIWasAMan أي (لو كنتُ رجلاً).

مصدر الصورة Neema Kaseje Image caption نيما كاسييه، جرّاحة كينية

نيما كاسيه

جرّاحة ومديرة مؤسِّسة لمجموعة أبحاث نظم جراحية ، منتشرة في كل من كيسومو في كينيا وجنيف بسويسرا.

"نحن في انتظار الجراح". "أنا مجبرة أن أخبرهم بأنني أنا الجرّاح".

مصدر الصورة Soledad Núñez Image caption سوليداد نونيز، وزير الإسكان السابقة في باراغواي

سوليداد نونيز

وزيرة الإسكان السابقة لباراغواي ، وسياسية ومهندسة مدنية. قيل لها في أول مقابلة صحفية بعد تعيينها وزيرة للإسكان في سن الـ 31.

"أنتِ حمل أبيض صغير، ماذا ستفعلين بعالم السياسة؟ الذئاب ستأكلك".

مصدر الصورة Kendal Parmar Image caption رائد ة الأعمال التقنية كندال بارمار

كندال بارمر

مؤسِّسة شركة تكنولوجية، مقرها لندن.

"خمسة أطفال وتعملين في مجال التكنولوجيا. أنتِ حقاً شجاعة"!! "هل المعنى الضمني وراء كلمة شجاعة هو أنني غبية أو محدودة الامكانيات علمياً"؟!!

مصدر الصورة Adrian Urbano Image caption ماوي أرويو، سيدة أعمال

ماوي أرويو

رائدة لإدارة سلسلة من الأعمال التجارية، ومستثمِرة ومدرّسة، مانيلا، الفلبين

"انت طموحة جداً، أعتقد أنك لا تخططين لبناء اسرة".

مصدر الصورة Andrea Cooper Image caption أندريا كوبر مديرة إستراتيجية ومعلمة يوغا

أندريا كوبر

مديرة استراتيجيا ومعلمة اليوغا ، ومقرها المملكة المتحدة

"كثيراً ما أتعرض للصدمة عندما يصف الرجال النساء على أنهن" قوة الطبيعة ".

سألت رجلاً في إحدى المرات فيما لو أنه وصف رجلاً بهذه الصفة، أجابني :"لا أعتقد ذلك، لا لا".

مصدر الصورة Karen Blackett Image caption كارين بلاكيت، خبيرة في الإعلانات والاتصالات

كارين بلاكيت

رئيسة "ميدياكوم" في المملكة المتحدة

"إن سيرتك الذاتية رائعة، ولكن يبدو أن ما حققته كان لصالحك وليس لصالح الشركة"

مصدر الصورة David Hindley Image caption بيليندا بارمر سيدة أعمال في مجال التكنولوجيا

بيليندا بارمر

المديرة التنفيذية لشركة تكنولوجيا

"بيليندا واثقة من نفسها، وفي بعض الأحيان أكثر من واثقة". "لم أسمع أبداً رجلاً يصف نفسه بـ "أكثر واثق" بنفسه.

مصدر الصورة Susie Rodgers Image caption الرياضية سوزي روجر

سوزي روجر

سباحة أولمبية بريطانية

"ليس من السهل العمل معي لأنني أطرح الكثير من الأسئلة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption مؤسسة شركات انسباير ونائبة مدير شركة نايكي سابقا، أستراليا

ليزا مككالوم

مؤسسة شركات انسباير ونائبة مدير شركة نايكي سابقا، أستراليا

"هل ستمثلين الشركة في مسابقة ملكة جمال العالمالمقبلة؟"