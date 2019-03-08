مصدر الصورة AFP Image caption مانافورت أدين بإخفاء ملايين الدولارات التي حصل عليها نظير تقديم استشارات سياسية في أوكرانيا.

قضت محكمة أمريكية بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية، 47 شهرا بعد إدانته بالاحتيال الضريبي والمصرفي.

وأدين مانافورت بإخفاء ملايين الدولارات التي حصل عليها نظير تقديم استشارات سياسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يصدر حكم قضائي بحق مانافورت (69 عاما) في قضية أخرى الأسبوع المقبل.

ووُجهت التهم إلى مانافورت على خلفية التحقيق في المزاعم بشأن علاقة روسيا بحملة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويُعتقد أن المحقق الخاص، روبرت مولر، على وشك الانتهاء من تحقيق استغرق قرابة 22 شهرا، وخيم بظلاله على رئاسة ترامب.

ويتعين على مانافورت دفع قرابة 24 مليون دولار للحكومة الأمريكية، إضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف دولار.

وقال مانافورت أمام المحكمة إن "العامين الأخيرين كانا الأصعب في حياتي".

واعتبر القاضي أن مطالبة الإدعاء بحكم سجن يتجاوز 19 عاما مبالغ فيه.

وكان مانافورت مديرا لحملة ترامب الانتخابية لمدة 3 أشهر قبل أن يضطر للاستقالة بعد تسليط الأضواء على عمله السابق في أوكرانيا.

وكان أول مساعد سابق لترامب يلقى القبض عليه في إطار تحقيقات مولر في أكتوبر/تشرين الأول 2017.