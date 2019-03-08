ستورمي دانيلز: رفض دعوى قضائية لنجمة الأفلام الإباحية لإلغاء اتفاق السرية بينها وبين ترامب

مصدر الصورة Getty Images Image caption قالت دانيالز إن قرار المحكمة انتصار لها

رفض قاض فيدرالي أمريكي دعوى قضائية تقدمت بها نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لإلغاء اتفاق للسرية في التعامل بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل الحصول على مبلغ مالي.

ويمنع الاتفاق دانيلز من الحديث عن علاقة مزعومة مع ترامب عام 2006، ولكن ترامب وافق بالفعل على عدم الالتزام به.

وينفي ترامب أنه على علاقة بدانيلز.

وقال مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، إنه تم دفع 130 ألف دولار لدانيالز للمساعدة في انتخاب ترامب.

وفي الشهر الماضي قال كوهين للكونغرس إن ترامب رد له المال الذي دفعه لدانيالز "ضمن اتفاق لخرق قوانين تمويل الحملة الانتخابية".

ويأتي قرار القاضي الفيدرالي جيمس أوتيرو في لوس أنجليس لصالح ترامب إثر رفض دعوى التشهير التي رفعتها دانيلز ضد ترامب العام الماضي، وهي قضية كان أوتيرو رئيس القضاة فيها ايضا.

وقاضت دانيلز ترامب بعد أن سخر من مزاعمها من أن شخصا لا تعرفه هددها حتى تبقى صامتة عن علاقتها مع ترامب.

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وقالت دانيلز إن الحكم الأخير يعني نهاية اتفاق عدم العلانية بينها وبين ترامب.

وقالت دانيلز على تويتر "منذ أكثر من عام عندما كنت أتعرض لتهديد بقضية كلفتها 20 مليون دولار، طلبت من قاض التخلص من الحمض النووي الذي تم الحصول عليه بصورة غير قانونية. أنا سعيدة لإصراري ولمواصلتي القتال".

وأكد محامي دانيلز، مايكل أفيناتي، أيضا أن القرار انتصار لموكلته.