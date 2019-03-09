يوم المرأة العالمي في صور
احتجاجات عبر العالم إحياء ليوم المرأة العالمي ترفع مطالب المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء والحق في الإجهاض.
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AFP
محتجاب خرجن إلى الشوارع يرتدين اللون البنفسجي، رمز الحركة النسوية.
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Reuters
منعت تركيا مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، ولكن الآلاف تجمعوا في اسطنبول للاحتفال بالمناسبة.
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AFP
واجه المحتجون شرطة مكافحة الشغب والقنابل المسيلة للدموع في مداخل شارع الاستقلال في اسطنبول.
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Reuters
ناشطات في الحركة النسوية قدن مسيرات سلمية في العديد من المدن من بينها بروكسل.
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EPA
الاحتجاجات في فرنسا أخذت طابعا سياسيا بدعوة النساء إلى الإضراب.
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EPA
مدريد شهدت خروج عشرات الآلاف من النساء للاحتجاج في يوم المرأة العالمي.
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Getty Images
مسيرات في شوارع مانيلا.
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EPA
منظمات نسائية في عاصمة هندوراس طالبت بوقف العنف ضد النساء.
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AFP
مسيرات نسائية احتفاء بيوم المرأة العالمي في سان سالفادور.
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AFP
احتجاجات قادتها منظمة نسوية في إيطاليا.
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Getty Images
بعض النساء في إيطاليا شاركن في الاحتجاجات دون الحاجة إلى الخروج من بيوتهن.
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EPA
الشرطة تعتقل امرأة شاركت في إغلاق طريق رئيسي في برشلونة.
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EPA
آلاف المحتجين تجمعوا في وسط أوسلو في النرويج.
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