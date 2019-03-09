يوم المرأة العالمي في صور

  • 9 مارس/ آذار 2019

احتجاجات عبر العالم إحياء ليوم المرأة العالمي ترفع مطالب المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء والحق في الإجهاض.

  • نساء AFP

    محتجاب خرجن إلى الشوارع يرتدين اللون البنفسجي، رمز الحركة النسوية.

  • نساء Reuters

    منعت تركيا مسيرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، ولكن الآلاف تجمعوا في اسطنبول للاحتفال بالمناسبة.

  • نساء AFP

    واجه المحتجون شرطة مكافحة الشغب والقنابل المسيلة للدموع في مداخل شارع الاستقلال في اسطنبول.

  • نساء Reuters

    ناشطات في الحركة النسوية قدن مسيرات سلمية في العديد من المدن من بينها بروكسل.

  • نساء EPA

    الاحتجاجات في فرنسا أخذت طابعا سياسيا بدعوة النساء إلى الإضراب.

  • نساء EPA

    مدريد شهدت خروج عشرات الآلاف من النساء للاحتجاج في يوم المرأة العالمي.

  • نساء Getty Images

    مسيرات في شوارع مانيلا.

  • نساء EPA

    منظمات نسائية في عاصمة هندوراس طالبت بوقف العنف ضد النساء.

  • نساء AFP

    مسيرات نسائية احتفاء بيوم المرأة العالمي في سان سالفادور.

  • نساء AFP

    احتجاجات قادتها منظمة نسوية في إيطاليا.

  • نساء Getty Images

    بعض النساء في إيطاليا شاركن في الاحتجاجات دون الحاجة إلى الخروج من بيوتهن.

  • نشاء EPA

    الشرطة تعتقل امرأة شاركت في إغلاق طريق رئيسي في برشلونة.

  • نساء EPA

    آلاف المحتجين تجمعوا في وسط أوسلو في النرويج.

المزيد حول هذه القصة