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سقطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وكان على متن الطائرة 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد.

وأكد المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية ذلك قائلا إن الحادث "وقع في 8.44 صباحا"، وكان ذلك عقب الإقلاع من مطار العاصمة أديس أبابا مباشرة.

وقالت شركة الطيران في بيان إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، دون أن تذكر تفاصيل عن عدد الضحايا.

وأضافت الشركة إن موظفين تابعين للشركة أرسلوا إلى موقع الحادث، وسيبذلون قصارى جهدهم لتقديم العون لخدمات الطوارئ.

وأرسل رئيس الوزراء آبي أحمد "خالص تعازيه لأسر الضحايا ومن فقدوا من يحبونهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AR_Ethiopia سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، رحلة رقم 302 والتي كانت متجهة إلى مدينة نيروبي بدولة كينيا وقد كان على متن الطائرة 149 راكبا و 8 من طاقم الرحلة ولم يتم الإعلان عن عدد الضحايا حتى الآن.

فريق عمل إثيوبيا بالعربي يقدم أحر التعازي والمواساة لأسر الضحايا. pic.twitter.com/nQhcVGqoxa — #إثيوبيا بالعربي🇪🇹 (@AR_Ethiopia) ١٠ مارس ٢٠١٩

ويعتقد أن الطائرة تحطمت في منطقة بيشوفتو التي تقع على بعد حوالي ساعة بالسيارة من العاصمة.

واختفت الطائرة المنكوبة من الرادار بعد ست دقائق من الإقلاع.

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وتسير شركة الطيران رحلات إلى العديد من الوجهات في أفريقيا وخارجها وتعد من أكبر شركات الطيران في القارة من حيث حجم أسطولها.

وتتمتع الشركة اللملوكة للحكومة الإثيوبية بسمعة جيدة في مجال السلامة الجوية، على الرغم من أن إحدى طائرات الشركة تحطمت في البحر المتوسط في عام 2010 بعد فترة وجيزة من مغادرة بيروت.

وقتل 90 شخصا كانوا على متن تلك الطائرة.