رجل يلقي كرة مشتعلة من جوز الهند، خلال مهرجان "ميسابيتان أبي"، وهو طقس للتطهر بمناسبة يوم "نيبي" المقدس، الذي يعني يوم الصمت والتأمل الذاتي، ويُحتفل به بمناسبة بداية العام الهندوسي الجديد، في جزيرة بالي الأندونيسية.