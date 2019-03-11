بالصور: مسابقة ملكة جمال العالم للمتحولات جنسيا وسيارة "تعبر النهر"
سيارة "تعبر نهرا" في روسيا، ونساء أسبانيات يقرعن على الأواني، في اليوم العالمي للمرأة، ضمن أجمل صور الأسبوع.
-
Thomas Mukoya / Reuters
شرطة مكافحة الشغب تفرق العاملين، بالخطوط الجوية الكينية، في مطار جومو كينياتا الدولي، بالقرب من نيروبي. وعلق مئات المسافرين في المطار الدولي الرئيسي في كينيا بعد إضراب تسبب في تعطيل كبير للرحلات الجوية.
-
Johannes P Christo / Reuters
رجل يلقي كرة مشتعلة من جوز الهند، خلال مهرجان "ميسابيتان أبي"، وهو طقس للتطهر بمناسبة يوم "نيبي" المقدس، الذي يعني يوم الصمت والتأمل الذاتي، ويُحتفل به بمناسبة بداية العام الهندوسي الجديد، في جزيرة بالي الأندونيسية.
-
Buda Mendes / Getty Images
محتفلون يشاركون في فعاليات مهرجان برازيلي شهير. وتجمع أكثر من 70 ألف شخص، في ساحة أسمنتية واسعة في ريو دي جانيرو، تعرف باسم سامبادروم، حيث تتنافس مدارس السامبا للرقص، من أجل التتويج ببطولة المهرجان.
-
David Fisher/REX/Shutterstock
عارضات أزياء من بينهن كارا ديليفين (الثانية على اليسار في الصف الأول) يشاركن في عرض أزياء مثير، كان آخر ما صممه الألماني كارل لاغرفيلد، الذي توفي الشهر الماضي.
-
Murad Sezer / Reuters
أفراد طاقم سفينة حربية تركية يقفون لالتقاط صورة، بعد مناورة ضمن تدريبات بحرية، على سواحل مدينة فوكا، الواقعة على خليج أزمير بتركيا.
-
Eduard Korniyenko / Reuters
تلميذة في مدرسة يرمولوف العسكرية العامة تؤدي عرضا، بنماذج للسيوف، خلال الاحتفال بعيد "ماسلنتسا"، الذي يعرف أيضا بأسبوع الفطير، والذي يمثل نهاية الشتاء، في ستافروبول في روسيا.
-
Susana Vera / Reuters
نساء يقرعن على الأواني، خلال تظاهرات عمت البلاد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في ميدان "بويرتا ديل سول"، في مدريد بأسبانيا.
-
Ilya Naymushin / Reuters
سيارة تعبر الطريق، الذي يربط بين ضفتي نهر "ينيسي"، الذي تجمدت مياهه، في كراسنويارسك، روسيا.
-
Jorge Silva / Reuters
المتسابقة كانوارا كايويجين تستعد خلف الكواليس، خلال مسابقة ملكة جمال العالم للمتحولات جنسيا لعام 2019، بمدينة باتايا في تايلاند.
معرض الصور
بالصور: يوم المرأة العالمي
- 9 مارس/ آذار 2019
صور لبي بي سي من داخل الباغوز
- 8 مارس/ آذار 2019
لقطات للمصور الذي أراد توصيل أحداث العالم إلى الجميع
- 4 مارس/ آذار 2019