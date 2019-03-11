بالصور: مسابقة ملكة جمال العالم للمتحولات جنسيا وسيارة "تعبر النهر"

  • 11 مارس/ آذار 2019

سيارة "تعبر نهرا" في روسيا، ونساء أسبانيات يقرعن على الأواني، في اليوم العالمي للمرأة، ضمن أجمل صور الأسبوع.

  • عاملون بالخطوط الجوية الكينية وشرطة مكافحة الشغب. Thomas Mukoya / Reuters

    شرطة مكافحة الشغب تفرق العاملين، بالخطوط الجوية الكينية، في مطار جومو كينياتا الدولي، بالقرب من نيروبي. وعلق مئات المسافرين في المطار الدولي الرئيسي في كينيا بعد إضراب تسبب في تعطيل كبير للرحلات الجوية.

  • رجل من جزيرة بالي يلقي بقذيفة مشتعلة من جوز الهند. Johannes P Christo / Reuters

    رجل يلقي كرة مشتعلة من جوز الهند، خلال مهرجان "ميسابيتان أبي"، وهو طقس للتطهر بمناسبة يوم "نيبي" المقدس، الذي يعني يوم الصمت والتأمل الذاتي، ويُحتفل به بمناسبة بداية العام الهندوسي الجديد، في جزيرة بالي الأندونيسية.

  • أعضاء بإحدى مدارس السامبا للرقص يؤدون عرضا Buda Mendes / Getty Images

    محتفلون يشاركون في فعاليات مهرجان برازيلي شهير. وتجمع أكثر من 70 ألف شخص، في ساحة أسمنتية واسعة في ريو دي جانيرو، تعرف باسم سامبادروم، حيث تتنافس مدارس السامبا للرقص، من أجل التتويج ببطولة المهرجان.

  • عارضات أزياء David Fisher/REX/Shutterstock

    عارضات أزياء من بينهن كارا ديليفين (الثانية على اليسار في الصف الأول) يشاركن في عرض أزياء مثير، كان آخر ما صممه الألماني كارل لاغرفيلد، الذي توفي الشهر الماضي.

  • أفراد طاقم سفينة حربية تركية Murad Sezer / Reuters

    أفراد طاقم سفينة حربية تركية يقفون لالتقاط صورة، بعد مناورة ضمن تدريبات بحرية، على سواحل مدينة فوكا، الواقعة على خليج أزمير بتركيا.

  • أطفال يؤدون عرضا. Eduard Korniyenko / Reuters

    تلميذة في مدرسة يرمولوف العسكرية العامة تؤدي عرضا، بنماذج للسيوف، خلال الاحتفال بعيد "ماسلنتسا"، الذي يعرف أيضا بأسبوع الفطير، والذي يمثل نهاية الشتاء، في ستافروبول في روسيا.

  • نساء يقرعن على الأواني Susana Vera / Reuters

    نساء يقرعن على الأواني، خلال تظاهرات عمت البلاد، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في ميدان "بويرتا ديل سول"، في مدريد بأسبانيا.

  • سيارة تسير فوق الثلوج Ilya Naymushin / Reuters

    سيارة تعبر الطريق، الذي يربط بين ضفتي نهر "ينيسي"، الذي تجمدت مياهه، في كراسنويارسك، روسيا.

  • كانوارا كايويجين Jorge Silva / Reuters

    المتسابقة كانوارا كايويجين تستعد خلف الكواليس، خلال مسابقة ملكة جمال العالم للمتحولات جنسيا لعام 2019، بمدينة باتايا في تايلاند.

المزيد حول هذه القصة