مصدر الصورة Boeing Image caption بدأ الاستخدام التجاري للطائرة بوينغ 737 ماكس 8 في عام 2017

قررت سلطات الطيران في العديد من الدول منع طائرة بوينغ 737 ماكس 8 من أجوائها بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من الطراز نفسه.

وقد تحطمت الطائرة دقائق بعد إقلاعها يوم الأحد، وقتل جميع من كان على متنها، وعددهم 157 شخصا.

نستعرض القرارات التي اتخذتها سلطات الطيران في شتى الدول بشأن الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وكذلك شركات الخطوط الجوية التي تستخدم هذا الطراز.

الحكومات وسلطات الطيران

الاتحاد الأوروبي: قررت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد تعليق كافة عمليات الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في أوروبا.

بريطانيا: هيئة الطيران المدني تقرر تعليق طيران الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في الأجواء البريطانية.

ألمانيا: وزير النقل قال إن الطائرة بوينغ 737 ماكس 8 ممنوعة من التحليق في الأجواء الألمانية.

سنغافورة: سلطات الطيران المدني تعلق طيران كل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 من وإلى سنغافورة.

الصين: سلطات الطيران المدني تأمر شركات الخطوط الجوية الداخلية بتعليق الرحلات على متن طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.

أستراليا: سلطات الطيران المدني وسلامته تعلق رحلات جميع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من وإلى أستراليا.

إندونيسيا: تعليق طيران الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، بانتظار إجراء عمليات فحص.

ماليزيا: سلطات الطيران المدني تمنع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من أجوائها.

الولايات المتحدة: إدارة الطيران الاتحادية أصدرت "بيانا للانتباه المتواصل" للطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وقالت للشركات إن الطيران بها آمن.

وفي ما يلي بيان بشركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز من الطائرات.