الطائرة الإثيوبية المنكوبة: ما هي الدول التي منعت الطائرة بوينغ 737 ماكس 8؟
قررت سلطات الطيران في العديد من الدول منع طائرة بوينغ 737 ماكس 8 من أجوائها بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من الطراز نفسه.
وقد تحطمت الطائرة دقائق بعد إقلاعها يوم الأحد، وقتل جميع من كان على متنها، وعددهم 157 شخصا.
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نستعرض القرارات التي اتخذتها سلطات الطيران في شتى الدول بشأن الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وكذلك شركات الخطوط الجوية التي تستخدم هذا الطراز.
الحكومات وسلطات الطيران
الاتحاد الأوروبي: قررت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد تعليق كافة عمليات الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في أوروبا.
بريطانيا: هيئة الطيران المدني تقرر تعليق طيران الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 في الأجواء البريطانية.
ألمانيا: وزير النقل قال إن الطائرة بوينغ 737 ماكس 8 ممنوعة من التحليق في الأجواء الألمانية.
سنغافورة: سلطات الطيران المدني تعلق طيران كل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 من وإلى سنغافورة.
الصين: سلطات الطيران المدني تأمر شركات الخطوط الجوية الداخلية بتعليق الرحلات على متن طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8.
أستراليا: سلطات الطيران المدني وسلامته تعلق رحلات جميع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من وإلى أستراليا.
إندونيسيا: تعليق طيران الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، بانتظار إجراء عمليات فحص.
ماليزيا: سلطات الطيران المدني تمنع طائرات بوينغ 737 ماكس 8 من أجوائها.
الولايات المتحدة: إدارة الطيران الاتحادية أصدرت "بيانا للانتباه المتواصل" للطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وقالت للشركات إن الطيران بها آمن.
وفي ما يلي بيان بشركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز من الطائرات.
|تشاينا ساذرن
|علقت
|إير تشاينا
|علقت
|تشاينا إيسترن
|علقت
|هاينان أيرلاينز
|علقت
|9 إير
|علقت
|شاندونغ إيرلاينز
|علقت
|شينزين إيرلاينز
|علقت
|شانغهاي إيرلاينز
|علقت
|شيامين إير
|علقت
|أوكاي أيروايز
|علقت
|فوجو أيرلاينز
|علقت
|كونمينغ إيرلاينز
|علقت
|لاكي إير
|علقت
|إيستار جيت
|شرعت في فحص طائراتها
|الخطوط الجوية المنغولية
|علقت
|لاين إير
|علقت
|شركة غارودا الإندونيسية
|علقت
|سيلك إير
|طيران فيجي
|سبايس جيت
|التعليق قيد المناقشة
|جيت إيرويز
|التعليق قيد المناقشة
|خطوط سكات
|الخطوط الجوية التركية
|خطوط كوريندون
|فلاي دبي
|الخطوط الجوية العمانية
|خطوط توي
|خطوط س 7
|الخطوط الجوية الآيسلاندية
|سمارت وينغز
|الخطوط الجوية البولندية
|شركة إنتر إير
|شركة إير إيطالي
|خطوط النقل الجوي النرويجية
|الخطوط الجوية الأثيوبية
|علقت
|شركة كوم إير
|الخطوط الملكية المغربية
|علقت
|الخطوط الجوية الدولية الموريتانية
|الخطوط الجوية الأمريكية
|شركة يونايتيد الأمريكية
|شركة ساوث ويست الأمريكية
|إير كندا
|شركة ويستجيت إيرلاينز
|شركة سانوينغ إيرلاينز
|شركة إيرو مكسيكو
|علقت
|شركة طيران كايمان
|علقت
|شركة كوبا إيرلاينز
|شركة غول البرازيلية
|شركة إيرولايناس أرجنتيناس
|علقت