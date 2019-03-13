كيف اجتمعت دجاجات على قتل ثعلب؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption حين تتعرض الدجاجات لتهديد خارجي تواجهه مجتمعة

تكاتفت آلاف الدجاجات في منطقة تقع شمال غربي فرنسا من أجل قتل ثعلب صغير.

ووقع الحادث الغريب في منطقة بريتاني حين دخل ثعلب صغير إلى مزرعة دجاج عبر بوابة أوتوماتيكية.

وتجلت في الحادث روح القطيع، حيث هاجمت الدجاجات الثعلب بمناقيرها، كما قال باسكال دانييل، مدير المدرسة الزراعية "غروشين".

وقد عثر على جثة الثعلب الصغير في اليوم التالي في إحدى زوايا المزرعة، وعنقه مثخن من أثر مهاجمته بالمناقير، كما أكد دانييل.

وتحوي المزرعة التي تبلغ مساحتها 5 هكتارات 6 آلاف دجاجة طليقة.

وتسعى الدجاجات بحرية خلال النهار، وتقضي معظم وقتها في الخارج، حسب ما أفادت وكالة أنباء فرانس برس.

وقد دخل الثعلب الذي يعتقد أن عمره 5-6 شهور إلى المزرعة، وحين أغلق الباب الأوتوماتيكي علق في الداخل، حسب ما قال دانييل لصحيفة محلية، وأضاف "تصبح الدجاجات عنيدة داخل القطيع".