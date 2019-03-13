مصدر الصورة AFP Image caption المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان الخميس على تأجيل موعد الخروج من الاتحاد

رفض أعضاء مجلس العموم البريطاني الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون التوصل لاتفاق مع الاتحاد.

وفي تصويت غير ملزم، رفض 312 نائبا الخروج بدون اتفاق بينما أيد 308 نواب الأمر.

جاء هذا بعد يوم من تصويت أعضاء المجلس برفض خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي الخاصة بالخروج من الاتحاد.

وفي وقت سابق اليوم، قالت ماي إنها مازالت تحاول تأمين خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل منظم بالرغم من رفض النواب خطتها.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس/ آذار الجاري.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء المجلس غدا على تأجيل موعد الخروج من الاتحاد. وفي حال إقرار التأجيل وموافقة الاتحاد الأوروبي عليه، فإن بريطانيا لن تخرج من الاتحاد الأوروبي في الموعد الذي كان مقررا من قبل.

وكانت الحكومة قد طرحت صيغة لرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يوم 29 مارس/ آذار، لكن الصيغة التي أقرها البرلمان ترفض خروج بريطانيا بدون اتفاق تحت أي ظرف.

ورفض أعضاء البرلمان بأغلبية 374 إلى 164 صوتا خطة تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد حتى 22 مايو/ أيار 2019 بحيث يتسنى الخروج بدون اتفاق ولكن بشكل منظم.