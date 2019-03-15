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أفادت وسائل إعلام محلية في نيوزيلندا بوقوع إطلاق نار قرب مسجد في مدينة كرايست تشيرش.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان قولهم إن عددا من الأشخاص أصيبوا داخل المسجد في الوقت الذي طالبت فيه الشرطة المواطنين بالتزام منازلهم.

وقال مايك بوش، مفوض الشرطة في المدينة إن كل المدارس أغلقت في الوقت الحالي.

وفور سماع إطلاق النار سارع من في داخل البناية التي يقع فيها المسجد إلى الفرار.

وقال مهان إبراهيم، لصحيفة نيوزيلند هيرالد "في البداية أعتقدنا أن عطلا كهربيا وقع ثم فجأة بدأ كل الأشخاص في الفرار"، مضيفا "لا يزال أصدقائي في الداخل".

ويقع مسجد "النور" وسط مدينة كرايست تشيرش قبالة متنزه "هاغلي بارك".

وقال شهود عيان إنهم رأوا عددا من الجثث ولكن الشرطة لم تؤكد تلك التقارير.

وأخلت الشرطة ساحة الكاتدرائية في المدينة حيث كان الآلاف من الأطفال يشاركون في مسيرة تطالب بالتحرك ضد التغير المناخي.

وقال مفوض الشرطة "الموقف في كرياست تشيرش خطر وفي تطور مع وجود مسلح في المنطقة". وأضاف "الشرطة تتعامل مع الموقف بكل قدراتها ولكن الخطر يظل كبيرا".

وطالبت الشرطة المواطنين في المدينة بالابتعاد عن الشوارع والبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

وقال مراسل يرافق منتخب بنغلاديش للكريكيت الذي يزور نيوزيلندا حاليا، إنه نجا من إطلاق نار في مسجد قرب متنزه هاغلي بارك حيث يوجد مسلحون طلقاء".

وغرد لاعب الفريق تميم إقبال قائلا "لقد نجا الفريق من إطلاق نار".