دعوى قضائية في مصر تتهم علاء الأسواني "بإهانة العسكريين"

مصدر الصورة Getty Images Image caption الروائي المصري علاء الأسواني

رفع المحامي أيمن محفوظ دعوى قضائية أمام المدعي العام العسكري في مصر ضد الروائي المصري علاء الأسواني الذي يعيش حالياً في الولايات المتحدة.

جاء ذلك على خلفية مقال للروائي المصري في صحيفة دويتشه فيلا الألمانية، نشر في 13 آذار/مارس، انتقد فيه التعديلات الدستورية وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتعيينه عسكريين في مناصب مدنية لمشاريع بنى تحتية ، واصفاً السيسي بالدكتاتور حسبما قال محفوظ لـ بي بي سي.

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وأوضح محفوظ قائلاً: "إن إهانة عسكريين تقتضي بأن تقوم محكمة عسكرية بالنظر في الأمر".

من جانبه قال الأسواني لبي بي سي، إنه علم بأمر القضية عن طريق وسائل إعلام محلية و ليس من خلال جهات رسمية، وأكد أنه لن يوكل محامياً لأنه يرفض المثول كمدني أمام محكمة عسكرية.

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كما اعترض الروائي المعروف قائلاً إن التهم الموجه إليه تخالف مبادئ حرية الرأي والتعبير والمواثيق الدولية التي تضمن تلك الحقوق. وقال: " إن كانت حرية التعبير جريمة فأنا أعترف بها وفخور بارتكابها".

ومُنع الأسواني من الظهور على وسائل الإعلام المصرية والكتابة في الصحف المحلية، إضافة إلى تعرضه لمضايقات في مطار القاهرة كلما أراد السفر وشن "حملة شرسة لتشويه سمعته" حسب تعبيره.

هذا وكان قد تم حظر رواية الأسواني الذي نشرت العام الماضي تحت اسم "جمهورية كأن" داخل مصر، والتي تتناول أحداث ثورة 2011 التي أطاحت بحكم محمد حسني مبارك، وتنتقد المؤسسات المصرية.