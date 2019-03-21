رغم تهم الاعتداء الجنسي، آر كيلي يطلب إذنا لإقامة حفلات غنائية في دبي

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ويخطط آر. كيلي لمقابلة أعضاء في العائلة الحاكمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لطلب قدمه لمحكمة مقاطعة كوك.

ويواجه المطرب 10 تهم بالاعتداء الجنسي ضد أربع ضحايا، ثلاث منهم من القاصرين.

وقام كيلي بتسليم جواز سفره للسلطات الشهر الماضي بعد إطلاق سراحه بكفالة، ولا زال يخضع لإجراءات دفع رسوم أخرى.

وأنكر آر. كيلي كافة الاتهامات الموجهة ضده.

ويقول آر. كيلي في الطلب الذي قدمه للمحكمة أنه يكافح من أجل الإيفاء بالالتزامات المالية المطلوبة منه مثل نفقة الأطفال والرسوم القانونية ونفقات معيشية أخرى، وذلك بعد إلغاء عقد التسجيل الخاص به وكذلك حفلتين موسيقيتين في الولايات المتحدة. كما تم مسح أغانيه من كثير من خدمات البث على الإنترنت.

وقال الطلب الذي يبلغ خمس صفحات إن كيلي "لن يكون بمقدوره العمل ومن ثم لن يستطيع العيش إذا تم تحديد إقامته في إلينوي أو حتى في الولايات المتحدة"

وأضاف "إن حرمانه من العمل سيمثل معاناة لأطفاله"

كما استهدف الطلب المدعي العام لمقاطعة كوك كيم فوكس، متهمًا إياها بالتحيز في القضية وباستخدام هذه المحاكمة من أجل "تقديم نفسها لحركة #أنا_أيضا" النسوية المناهضة للتحرش.

وربما تقوم المحكمة بالرد على طلب السفر المقدم من آر. كيلي يوم الجمعة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، ظهر المغني الشهير في مقابلة تلفزيونية مثيرة للجدل على قناة سي بي اس الأمريكية، حينما أنكر كيلي كافة الادعاءات ضده بغضب ودموع.

وقال كيلي "أنا لا أفعل هذا. ليس أنا من يقوم بهذا." وأضاف أنه يحارب من أجل معيشته وحياته.