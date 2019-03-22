بالصور: تشييع ضحايا هجوم نيوزيلندا وسط تضامن واسع مع ذويهم
صور لتشييع ضحايا هجوم مسجدي نيوزيلندا بعد أسبوع من الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصا في مدينة كرايست تشيرتش. وتظهر الصور تضامنا واسعا مع المسلمين في البلاد.
-
Getty Images
طفل يتأمل جنازة في طريقها إلى مدافن في الحديقة التذكارية في كرايست تشيرتش يوم الجمعة، بينما يحمل الناس نعش أحد ضحايا هجوم الـ 15 من مارس/آذار على مسجدين في نيوزيلندا، والذي راح ضحيته 50 شخصا.
-
Getty Images
تشييع جثمان أحد الضحايا اليوم الجمعة في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي على مسجدين.
-
Getty Images
حرص كثيرون على حضور صلاة الجمعة اليوم في نيوزيلندا وتشييع عدد من جثامين ضحايا الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا
-
Getty Images
شرطيان يرقبان نعشا يحوي جثمان أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا، في الطريق إلى مدافن الحديقة التذكارية في كرايست تشيرتش.
-
Carl Court
مشيعون حضروا إلى مدافن الحديقة التذكارية اليوم الجمعة يحتضنون بعضهم بعضا بينما يغادرون جنازة أحد ضحايا هجوم مسجدي كرايست تشيرتش
-
Getty Images
أحد المعزين يبكي وقت حضور مشهد دفن جماعي لبعض ضحايا هجوم نيوزيلندا في مدافن الحديقة التذكارية في كرايست تشيرتش.
-
Getty Images
شرطي يحتضن أحد المعزين بينما امرأة تمسح دموعها أثناء تشييع ضحايا مسجدي كرايست تشيرتش بمدافن الحديقة التذكارية يوم الجمعة
-
Getty Images
مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في متنزه بالقرب من مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش بعد أسبوع من الهجوم الدامي على نفس المسجد. وقد حرص كثير من المسلمين على الظهور في صلاة الجمعة اليوم، بينما حضر آخرون لإبداء تضامنهم مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا.
-
ANTHONY WALLACE
مسلمون يقيمون الصلاة في متنزه على مقربة من مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، بعد وقت قصير من الوقوف دقيقتين حدادا في ذكرى مرور أسبوع على مذبحتي المسجدين
-
Kai Schwoerer
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تحيي أعضاء الجالية المسلمة أثناء حضورها صلوات إسلامية في متنزه هاغلي على مقربة من مسجد النور يوم الجمعة بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا
-
Getty Images
جموع من النيوزيلندين حرصوا على الحضور أمام مسجد في مدينة كيلبريني يوم الجمعة، كجزء من سلسلة بشرية لحماية المسلمين والتضامن معهم بعد أسبوع من الهجوم الدامي على مسجدي مدينة كرايست تشيرتش
-
Carl Court
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تغادر بعد حضور صلوات إسلامية في متنزه قريب من مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش، بعد أسبوع من الهجوم الدامي على مسجدين بالمدينة نفذه مسلح متعصب للجنس الأبيض
معرض الصور
"عالمنا الرائع" كما تصوره عدسات القراء
- 18 مارس/ آذار 2019
مسابقة ملكة جمال العالم للمتحولات جنسيا وسيارة "تعبر النهر"
- 11 مارس/ آذار 2019
بالصور: يوم المرأة العالمي
- 9 مارس/ آذار 2019