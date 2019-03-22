مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في متنزه بالقرب من مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش بعد أسبوع من الهجوم الدامي على نفس المسجد. وقد حرص كثير من المسلمين على الظهور في صلاة الجمعة اليوم، بينما حضر آخرون لإبداء تضامنهم مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا.