بالصور: تشييع ضحايا هجوم نيوزيلندا وسط تضامن واسع مع ذويهم

  • 22 مارس/ آذار 2019

صور لتشييع ضحايا هجوم مسجدي نيوزيلندا بعد أسبوع من الهجوم الذي راح ضحيته 50 شخصا في مدينة كرايست تشيرتش. وتظهر الصور تضامنا واسعا مع المسلمين في البلاد.

  • طفل يشهد تشييع جنازة أحد ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا Getty Images

    طفل يتأمل جنازة في طريقها إلى مدافن في الحديقة التذكارية في كرايست تشيرتش يوم الجمعة، بينما يحمل الناس نعش أحد ضحايا هجوم الـ 15 من مارس/آذار على مسجدين في نيوزيلندا، والذي راح ضحيته 50 شخصا.

  • مشيعون يحملون جثمان أحد الضحايا Getty Images

    تشييع جثمان أحد الضحايا اليوم الجمعة في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا، بعد أسبوع من الهجوم الإرهابي على مسجدين.

  • مشيعون يحملون جثمان أحد الضحايا Getty Images

    حرص كثيرون على حضور صلاة الجمعة اليوم في نيوزيلندا وتشييع عدد من جثامين ضحايا الهجوم على مسجدين في كرايست تشيرتش بنيوزيلندا

  • الشرطة في نيوزيلندا وتشييع جنائز ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش Getty Images

    شرطيان يرقبان نعشا يحوي جثمان أحد ضحايا هجوم نيوزيلندا، في الطريق إلى مدافن الحديقة التذكارية في كرايست تشيرتش.

  • ثلاثة من المعزين في توديع جثامين ضحايا الهجوم الإرهابي Carl Court

    مشيعون حضروا إلى مدافن الحديقة التذكارية اليوم الجمعة يحتضنون بعضهم بعضا بينما يغادرون جنازة أحد ضحايا هجوم مسجدي كرايست تشيرتش

  • شاب يضع يديه على جبهته متأثرا بالمشهد الجنائزي لضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا Getty Images

    أحد المعزين يبكي وقت حضور مشهد دفن جماعي لبعض ضحايا هجوم نيوزيلندا في مدافن الحديقة التذكارية في كرايست تشيرتش.

  • شرطي يحتضن أحد المعزين بينما ثلاثة نسوة يقفن متأثرات بالمشهد الجنائزي لضحايا الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا Getty Images

    شرطي يحتضن أحد المعزين بينما امرأة تمسح دموعها أثناء تشييع ضحايا مسجدي كرايست تشيرتش بمدافن الحديقة التذكارية يوم الجمعة

  • جمع كبير من المسلمين يؤدون صلاة الجمعة في متنزه Getty Images

    مسلمون يؤدون صلاة الجمعة في متنزه بالقرب من مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش بعد أسبوع من الهجوم الدامي على نفس المسجد. وقد حرص كثير من المسلمين على الظهور في صلاة الجمعة اليوم، بينما حضر آخرون لإبداء تضامنهم مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا.

  • مسلمون يصلون في منتزه بالقرب من مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش ANTHONY WALLACE

    مسلمون يقيمون الصلاة في متنزه على مقربة من مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش في نيوزيلندا، بعد وقت قصير من الوقوف دقيقتين حدادا في ذكرى مرور أسبوع على مذبحتي المسجدين

  • رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن تحضر صلوات إسلامية بين أعضاء المجتمع المسلم Kai Schwoerer

    رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تحيي أعضاء الجالية المسلمة أثناء حضورها صلوات إسلامية في متنزه هاغلي على مقربة من مسجد النور يوم الجمعة بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا

  • مواطنو نيوزيلندا يتضامنون مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا Getty Images

    جموع من النيوزيلندين حرصوا على الحضور أمام مسجد في مدينة كيلبريني يوم الجمعة، كجزء من سلسلة بشرية لحماية المسلمين والتضامن معهم بعد أسبوع من الهجوم الدامي على مسجدي مدينة كرايست تشيرتش

  • جاسيندا أردرن تغادر بعد حضور صلوات إسلامية Carl Court

    رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن تغادر بعد حضور صلوات إسلامية في متنزه قريب من مسجد النور بمدينة كرايست تشيرتش، بعد أسبوع من الهجوم الدامي على مسجدين بالمدينة نفذه مسلح متعصب للجنس الأبيض

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