آلاف الأطفال الأيتام الروس في "جيش شبيبة" بوتين

مصدر الصورة Getty Images Image caption طفلة في جيش الشبيبة الروسي

يبدو أن بعض سمات الاتحاد السوفييتي السابق تعود مجددا في روسيا الحالية ومن أبرزها جيش الشبيبة 'Yunarmia' الذي يضم فتيان وفتيات على غرار شبيبة الرواد في العصر السوفييتي، وذلك بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة قائلة إن شبيبة الرواد كانت تستهدف بث الروح الشيوعية، وكان هذا التنظيم مشهورا بمعسكراته الصيفية.

حقائق عن روسيا

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الهدف من جيش الشبيبة هو زرع الوطنية وخدمة الأمة في نفوس الصغار.

وكان جيش الشبيبة قد تأسس في مايو/ أيار عام 2016 وضم أطفالا تراوحت أعمارهم بين 8 و18 سنة ومنتشرين في 85 منطقة روسية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جيش الشبيبة الروسي

الأيتام

وحول نفس الموضوع قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن عشرات الآلاف من الأيتام الروس يتم تجنيدهم في جيش الشبيبة التابع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث يتلقون تدريبات على استخدام المدافع الرشاشة والمصارعة والقفز بالمظلة ويتعلمون التاريخ الروسي.

واتهم منتقدون جيش الشبيبة بتقليد الشبيبة الهتلرية في ألمانيا النازية، مشيرين إلى أنها طريقة غير أخلاقية لمضاعفة عدد الجيش. بحسب الصحيفة.

كما قال منتقدون آخرون للتنظيم إن ما يحدث دليل على التوجه لعسكرة روسيا في وقت تتدهور فيه علاقتها بالغرب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جيش الشبيبة الروسي

وتقول الديلي ميل إن جيش الشبيبة الروسي يضم حاليا 353 ألف عنصر من صغار السن، مشيرة إلى احتمال وصول هذا العدد لمليون في العام المقبل.

حملة

ويتزامن الاهتمام بهذا التنظيم مع حملة أطلقها مسؤولون عسكريون وسياسيون رفيعو المستوى يؤكدون فيها على أهميته، ويشكون فيها من أن الأجيال الجديدة تخاف المدافع الرشاشة ولا تعرف كيفية إلقاء القنبلة اليدوية.

فقد أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي كوجوغيتوفيتش شويغو مرارا على أهمية العلاقة بين هذا التنظيم والجيش الروسي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أطفال جيش الشبيبة الروسي

وتدعم آنا كوزنيتسوفا، مفوضة حقوق الطفل في روسيا وهي من فريق الرئيس الروسي، التحرك نحو تجنيد 50 ألف يتيم روسي من الجنسين، وذلك بحسب الديلي ميل.

وتقول صحيفة نوفايا غازيتا إن كوزنيتسوفا طالبت المسؤولين المحليين التابعين لها بلعب دور في تجنيد الأطفال.

ويقول منتقدون إنه ليس بوسع الأطفال اليتامى الرفض لأنهم تحت وصاية الدولة.

وخلال العهد السوفييتي كان يتم تجنيد الأطفال اليتامى في الميليشيا والاستخبارات KGB.

وانتقدت وزيرة التعليم في روسيا الاتحادية أولغا فاسيلييفا عدم توفر تعليم عسكري في المدارس.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تدريبات على الملاكمة في جيش الشبيبة الروسي

كما انتقد فيكتور بونديروف رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الروسي والقائد السابق لسلاح الصواريخ الوضع الراهن قائلا إن الأطفال الآن يخافون الأسلحة الرشاشة ولا يعرفون كيفية إلقاء قنبلة يدوية.

وتساءل قائلا: " لماذا ألغي التدريب العسكري الأساسي الذي كان يقدم سابقا في المدارس، إننا في أشد الحاجة إليه حاليا حيث تحاط روسيا بالتهديدات من كل جانب".

وأضاف قائلا: " ليس بوسعنا حماية روسيا بتعليم الشعر في المدارس".

وقال إنه يجب التحلي بالحكمة وإعادة التدريب العسكري للمدارس الآن، وحسبنا ما فعله أنصار السلام بالجيش حيث تسببوا في تقليص التجنيد الإجباري لعام واحد فقط.

انتقادات

ومن ناحية أخرى يشكو الطبيب النفسي نيكولاي شيرباكوف قائلا: "إن هذه الفكرة غير مهنية وغير أخلاقية".

مصدر الصورة Getty Images Image caption تدريبات عسكرية في جيش الشبيبة الروسي

كما قال الناشط أليكسندر غيزالوف إن جعل الأطفال يرتدون الزي العسكري أمر غير أخلاقي.

وأضاف قائلا: "إذا كان المعنيون بحماية الطفولة في روسيا على رأس هذا التوجه فمن الذي بوسعه حماية الأطفال الروس".

وبحسب وسائل إعلام روسية فإن الهدف هو تجنيد 500 ألف بحلول مايو/ أيار المقبل ومليون بعد عام عندما تحتفل روسيا بمرور 75 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.