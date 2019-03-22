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أنهى المحقق الخاص، روبرت مولر، تحقيقه في الاتهامات التي أثيرت حول العلاقة المحتملة بين روسيا وحملة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وسلم مولر تقريره بشأن التحقيق لوزارة العدل والمدعي العام وليام بار الذي سيقرر حجم المعلومات التي سيطلع عليها الكونغرس ووسائل الإعلام.

وفي خطاب وجهه للكونغرس، قال بار إنه ربما يكون قادرا على تقديم النتائج الأساسية للتحقيق للكونغرس خلال ساعات.

وأعلنت وزارة العدل أن مولر سلم تقريرا بشأن تحقيقه في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016 وأي مخالفات قد يكون ترامب ارتكبها.

يذكر أن القضاء الأمريكي وجه اتهامات لعدد من مساعدي ترامب بهذا الخصوص، لكن لم يعرف بعد ما إذا كان التحقيق قد خلص إلى تورط الرئيس الذي وصف التحقيق عدة مرات بأنه منحاز.

وأكد مسؤول في وزارة العدل أن مولر لن يوجه أي اتهامات أخرى في هذا الملف.

وأشار بار إلى أنه سيتحاور مع مسؤولين من بينهم مولر لتحديد المحتوى الذي يمكن كشفه للكونغرس ولوسائل الإعلام.

وقال بار "سأبقى ملتزما بأعلى قدر ممكن من الشفافية، وسأبقيكم على إطلاع".

وبدأ مولر منذ 2017 التحقيق في مزاعم وجود علاقة بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو.

وفي وقت لاحق وسع مولر التحقيق ليشمل اتهامات للرئيس الأمريكي بمحاولة عرقلة سير التحقيق بشكل يخالف القانون. ونفى ترامب أكثر من مرة تلك الاتهامات.

ولم يقبل ترامب في أي وقت طلبات مولر باستدعائه للإدلاء بشهادته خلال التحقيق لكن فريق المحامين أرسل لمولر إجابات مكتوبة على بعض الأسئلة التي طرحها على ترامب بعد أشهر طويلة من المفاوضات بين الجانبين.