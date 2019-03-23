الشرطة الألمانية تحتجز 10 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لهجوم "إرهابي"

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرة أشخاض للاشتباه بهم في التخطيط لهجوم "إرهابي".

واعتُقل العشرة بعد أن قام نحو مائتي شرطي بمداهمات في ولايتي هيسه وراينلاند بالاتينيت.

وقال الادعاء إن الرجال خططوا لـ "قتل أكبر عدد ممكن من الكفار" باستخدام سيارات وبنادق.

والمشتبه بهم الرئيسيون هم رجل في الحادية والعشرين من مدينة أوفينباخ، بالقرب من فرانكفورت، وشقيقان في الحادية والثلاثين من العمر من مدينة فيسبادن.

وقالت متحدثة باسم الادعاء "قاموا بالفعل بالاتصال بعدد من تجار السلاح، واستأجروا سيارة كبيرة وجمعوا تمويلات لشراء بنادق وتنفيذ عمليات قتل تم التخطيط لها".

وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 20 و42 عاما، والعديد منهم من الألمان، حسبما قالت المتحدثة باسم الشرطة.

واعتقل الرجال لاتهماهم بتمويل الإرهاب والتآمر الإجرامي.

وصادرت الشرطة مبلغا من المال قدره 20 ألف يورو أثناء المداهمات وعددا من السكاكين وعددا من الأجهزة الكهربائية والوثائق.

وما زالت ألمانيا في حالة تأهب إثر عدد من الهجمات الإرهابية في الأعوام الأخيرة.

وكان أعنف هذه الهجمات في ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما داهم رجل يقود شاحنة سوقا مزدحما لعيد الميلاد في برلين، مما تسبب في قتل 12 شخصا.

وأُطلق النار على، أنيس العماري، منفذ الهجوم تونسي الجنسية، وأردي قتيلا بعد ذلك بأربعة أيام في إيطاليا.