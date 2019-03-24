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خلص تقرير روبرت مولر، المحقق الخاص بشأن تدخل روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتآمر مع روسيا.

ولم يكشف موجز التقرير الذي نشر الأحد عما إذا شابت العملية الانتخابية أي إجراءات تمثل تعطيلا للعدالة.

وتم تسليم التقرير الجمعة إلى وزير العدل وليام بار، الذي شوهد وهو يتفحص التقرير.

وينص التقرير على أنه "بينما لم يخلص التقرير إلى أن الرئيس ترامب ارتكب جريمة، إلا أنه لم يبرئه أيضا".

ولكن وزير العدل يقول إن الأمر لا يرقى ألى مستوى الجريمة.

وكان مولر قد بدأ تحقيقه قبل عامين أجرى خلالهما تحقيقات موسعة طالت مساعدين سابقين لترامب بشأن تعاونهم مع روسيا.

وقالت رسالة بار إلى الكونغرس "يوضح التقرير مساعي روسيا للتأثير على نتيجة الانتخابات ويوثق الجرائم المرتكبة".

وأضاف التقرير "لم يتوصل التقرير إلى أن أي شخص أمريكي أو أي مسؤول في حملة ترامب تآمر أو نسق بعلم منه مع روسيا".

وأكد عضو الكونغرس جيري نادلر، وهي ديمقراطي يرأس اللجنة القضائية في مجلس النواب، على أن وزير العدل لم يستبعد أن ترامب قد يكون أعاق مسار العدالة.

وقال نادلر "بار يقول إن الرئيس قد يكون قام بما يعوق العدالة، ولكن حتى تتم الإدانة بذلك يتوجب على الحكومة أن تثبت بدون شكوك أن شخصا، يتصرف عمدا بنية فاسدة، اشترك في سلوك يعوق العدالة".