كيف استخدمت جرذان ميتة لتهريب مخدرات إلى سجن بريطاني؟

مصدر الصورة Ministry of Justice Image caption جرذ ميت استخدم في عملية التهريب

عثر على مخدرات وتبغ وهواتف محمولة لدى محاولة تهريبها داخل جرذان ميتة إلى أحد السجون في بريطانيا.

ووضعت هذه الأشياء داخل 3 جرذان ميتة عثر عليها أحد المسؤولين بسجن "غايز مارش"، في مقاطعة دورست بإنجلترا، مطلع مارس/ آذار الجاري.

وذكرت خدمة السجون أن تلك هي المرة الأولى، التي يسجل فيها استخدام الفئران في عمليات تهريب.

وقام مسؤولو السجن بفحص الجرذان الميتة بعد إلقائها من أعلى سور السجن، على ما يبدو، ووجدوا "كميات كبيرة" من المخدرات.

كما عثروا أيضا على خمس هواتف محمولة، وأجهزة لشحن الهواتف، إلى جانب ثلاث شرائح لخطوط هاتفية.

مصدر الصورة Ministry of Justice Image caption وضعت هواتف محمولة "وكميات كبيرة" من المخدرات داخل الجرذان الميتة.

وقالت خدمة السجون إنه كان مستهدفا أن يتم جمع هذه الأشياء من على أرضية السجن وبيعها للسجناء.

وقال وزير شؤون السجون روري ستيوارت: "هذه الأشياء، التي عثر عليها، تظهر إلى أي مدى قد يذهب المجرمون من أجل تهريب المخدرات إلى داخل السجن".

واستخدم سجناء في السابق طائرات بدون طيار، وكرات تنس والحمام، من أجل تهريب مواد إلى داخل السجون.

مصدر الصورة Ministry of Justice Image caption جثة جرذ ميت محشوة بأشياء مهربة

وفي يونيو/ حزيران من عام 2018، قال كبير الأطباء الجنائيين في مقاطعة دورست إن استخدام المخدرات "شائع"، في سجن غايز مارش، ما أدى إلى عدد من الوفيات مؤخرا.

وذكرت خدمة السجون إنها تخطط لاستبدال نوافذ السجن، من أجل منع نقل المخدرات بين السجناء.