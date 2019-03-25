الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته كاميلا في زيارة تاريخية لكوبا
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته كاميلا، دوقة كورنوول، يقومان بزيارة تاريخية إلى كوبا، حيث أصبحا أول أفراد العائلة المالكة البريطانية في زيارة رسمية إلى الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.
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Getty Images
ينظر إلى زيارة تشارلز وكاميلا على أنها مسعى لتوثيق العلاقات بين بريطانيا وكوبا، اللتين كانتا خصمين إبان الحر ب الباردة.
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YAMIL LAGE
وحضر الزوجان الملكيان مراسم وضع الزهور على قبر أحد الأبطال القوميين لكوبا، وهو الشاعر والكاتب خوسيه مارتي
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Ernesto Mastrascusa
حرس الشرف في استقبال تشارلز وكاميلا في هافانا
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Reuters
وفي جولتهما في منطقة الكاريبي زار تشارلز وكاميلا سانت لوشا، حيث استقبلهما تلاميذ المدارس بالأناشيد
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Chris Jackson
وزار الاثنان في زيارتهما في الكاريبي أيضا غرينادا، حيث كان في استقبالهما فتيات بالأزياء المحلية
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Reuters
تشارلز وكاميلا يزوران شاطئ أسني في غرينادا أثناء جولتهما في الكاريبي
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Reuters
فتيات بالزي المحلي لغرينادا في استقبال تشارلز وكاميلا
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