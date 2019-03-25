الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته كاميلا في زيارة تاريخية لكوبا

ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته كاميلا، دوقة كورنوول، يقومان بزيارة تاريخية إلى كوبا، حيث أصبحا أول أفراد العائلة المالكة البريطانية في زيارة رسمية إلى الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.