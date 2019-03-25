الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته كاميلا في زيارة تاريخية لكوبا

  • 25 مارس/ آذار 2019

ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته كاميلا، دوقة كورنوول، يقومان بزيارة تاريخية إلى كوبا، حيث أصبحا أول أفراد العائلة المالكة البريطانية في زيارة رسمية إلى الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.

  • استقبال تشارلز وكاميلا بالقرب من صورة للزعيم إرنستو تشي غيفارا Getty Images

    ينظر إلى زيارة تشارلز وكاميلا على أنها مسعى لتوثيق العلاقات بين بريطانيا وكوبا، اللتين كانتا خصمين إبان الحر ب الباردة.

  • حضر الزوجان الملكيان مراسم وضع الزهور على قبر أحد الأبطال القوميين لكوبا، وهو الشاعر والكاتب خوسيه مارتي YAMIL LAGE

    وحضر الزوجان الملكيان مراسم وضع الزهور على قبر أحد الأبطال القوميين لكوبا، وهو الشاعر والكاتب خوسيه مارتي

  • حرس الشرف في استقبال تشارلز وكاميلا في هافانا Ernesto Mastrascusa

    حرس الشرف في استقبال تشارلز وكاميلا في هافانا

  • وفي جولتهما في منطقة الكاريبي زار تشارلز وكاميلا سانت لوشا، حيث استقبلهما تلاميذ المدارس بالأناشيد Reuters

    وفي جولتهما في منطقة الكاريبي زار تشارلز وكاميلا سانت لوشا، حيث استقبلهما تلاميذ المدارس بالأناشيد

  • وزار الاثنان في زيارتهما في الكاريبي أيضا غرينادا، حيث كان في استقبالهما فتيات بالأزياء المحلية Chris Jackson

    وزار الاثنان في زيارتهما في الكاريبي أيضا غرينادا، حيث كان في استقبالهما فتيات بالأزياء المحلية

  • تشارلز وكاميلا يزوران شاطئ أسني في غرينادا أثناء جولتهما في الكاريبي Reuters

    تشارلز وكاميلا يزوران شاطئ أسني في غرينادا أثناء جولتهما في الكاريبي

  • فتيات بالزي المحلي لغرينادا في استقبال تشارلز وكاميلا Reuters

    فتيات بالزي المحلي لغرينادا في استقبال تشارلز وكاميلا

المزيد حول هذه القصة