مصدر الصورة Getty Images Image caption رغم المخاطر، تشهد معدلات التطعيم ضد الحصبة تراجعا في العديد من الدول

أعلنت مقاطعة روكلاند في ولاية نيويورك حالة الطوارئ لمواجهة تفشٍّ حاد لمرض الحصبة.

وقررت المقاطعة الواقعة على نهر هدسون شمالي مدينة نيويورك، منع الأطفال غير المحصنين بلقاحات تطعيم من ارتياد أماكن عامة بعد تأكد 153 حالة إصابة بالمرض.

وسيواجه مَن يخالف القرار عقوبة دفع غرامة قدرها 500 دولار (378 استرليني) والحبس مدة تصل إلى ستة أشهر.

وجاء الإعلان عقب تفشي المرض في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وتكساس وإلينوي.

وشهدت معدلات التطعيم انخفاضا مطردا في الولايات المتحدة في ظل عزوف العديد من الآباء عن تطعيم أبنائهم، وذلك لدواعي تتعلق بفلسفتهم في الحياة أو خياراتهم الدينية أو لاعتقاد مغلوط ناجم عن معلومات مضللة بأن اللقاحات تتسبب في إصابة الأطفال بالتوحد.

وقال إد داي، حاكم مقاطعة روكلاند: "لن نكتفي بالمشاهدة بينما أطفال بمجتمعنا في خطر. إنها أزمة صحية عامة وقد حان وقت دقّ ناقوس الخطر".

لماذ أعلنت هذه المقاطعة حالة الطوارئ ؟

تكثف تفشي الحصبة في مقاطعة روكلاند بشكل كبير بين أوساط طائفة يهودية أرثوذكسية متشددة، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

ويسود اعتقاد بأن المرض انتقل من مناطق أخرى أغلبية سكانها من هذه الطائفة تقع قرب نيويورك وكانت شهدت تفشّيا للحصبة.

وقال حاكم روكلاند إن مفتشي الصحة واجهوا "ممانعة" من بعض السكان المحليين، وهو سلوك وصفه بـ "غير المقبول وغير المسؤول".

وأضاف إد داي: "إن المفتشين عند زيارتهم منازل الأفراد المصابين بالعدوى كجزء من أعمالهم، قيل لهم إن 'هذا الأمر ليس قابلا للنقاش، لا تعودوا'".

وصرح ديلان سكريلوف، رئيس تحرير صحيفة روكلاند كاونتي تايمز، لبي بي سي بأن عدد حالات الإصابة بالحصبة في الولاية قد شهد زيادة مضطردة على مدى الأسابيع الأخيرة.

وقال سكريلوف: "صدرت التقارير الأولى قبل ستة أشهر، وكنا نتلقى تقريرا جديدا بأعداد متزايدة أسبوعيا. وبات واضحا أن الزيادة لا تتوقف، ولا تريد السلطات قبول (هذا الواقع) كوضع طبيعي جديد".

ونبه سكريلوف إلى أن السلطات أحرزت "تقدما مطردا" على صعيد تشجيع المجتمعات الدينية على تطعيم الأطفال بلقاحات التحصين، لكن التواصل شهد تعطلا على مدار الشهر الأخير.

وقال سكريلوف: "معدل التطعيم في المجتمعات الدينية، لفئة صغار السن، تتراوح بين 50 إلى 60 في المئة، وهي نسبة غير كافية".

وقال مسؤولون إن القرار، الذي يحظر على كل مَن هو دون الثامنة عشرة ولم يحصل على تطعيم، ارتياد أماكن عامة كالمدارس ومراكز التسوق والمطاعم وأماكن العبادة، سيسري تنفيذه بحلول منتصف ليل الأربعاء لمدة 30 يوما.

ويتجاوز تعداد سكان مقاطعة روكلاند 300 ألف نسمة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تراجعت معدلات التطعيمات مما تسبب في ارتفاع أعداد حالات الإصابة عالميا

ماذا حل بلقاحات الحصبة في أماكن أخرى؟

الحصبة مرض شديد العدوى ويمكن أن يسبب مضاعفات صحية خطيرة، كالإضرار بالرئة والمخ.

وعلى الرغم من تلك المخاطر، فإن معدلات التطعيم ضد المرض تشهد تراجعا في العديد من البلدان.

وفي المملكة المتحدة، تسعى الحكومة لسن تشريع جديد لإجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي على إزالة محتوى يروج معلومات خاطئة حول لقاحات التطعيم.

وشهد عام 2018 تسجيل أكثر من 82,500 حالة إصابة بالحصبة في أوروبا، وهو أعلى رقم على مدى عشر سنوات ويبلغ ثلاثة أمثال الرقم المسجل عام 2017.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حركة مناهضة التطعيم كإحدى أكبر التهديدات التي تواجهها الصحة العالمية في 2019.