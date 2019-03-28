جوشوا كوشنر: الابن الأصغر الذي يدير صفقات العائلة مع السعودية

مصدر الصورة Getty Images Image caption جوشوا كوشنر (يمين) مع شقيقه جاريد، وتتوسطها والدتهما سيريل

يتولى جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملف العلاقات السياسية مع الشرق الأوسط. وتذكر الصحف رحلات كوشنر المتكررة إلى المنطقة، وتشير إلى علاقته الوثيقة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

لكن في الخفاء، يعمل شقيقه الأصغر، جوشوا، على توطيد جانب الأعمال وإبرام صفقات تكون المملكة أحد أطرافها.

وعلى عكس أشقائه، جاريد ونيكول، لم ينخرط جوشوا في أعمال العائلة التي تنصب على الاستثمار العقاري. وفضّل توجيه أعماله إلى التكنولوجيا، فأسس شركة "ثرايف كابيتال" التي استثمرت في عدد من المشروعات التكنولوجية، على رأسها موقع إنستغرام.

وحتى الآن، لا يزيد رأس مال العائلة في شركات جوشوا على خمسة مليون دولار أمريكي.

ورغم استثماراته في مجال التكنولوجيا، إلا أنه نادرا ما ينشر أية تغريدات عبر حسابه على تويتر. والتغريدات القليلة تنصب دائما على الترويج لاستثماراته.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه قبل ثلاثة أيام من زيارة جاريد كوشنر للمملكة العربية السعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، كان جوشوا في المملكة، يناقش استثمارات التكنولوجيا ويفاوض المسؤولين السعوديين بشأن الصفقات الممكنة.

وبعد رحيل جوشوا، أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي حضره جاريد في المملكة، أعلن بن سلمان عزم بلاده استثمار مليارات الدولارات في مشروعات تكنولوجية في البلاد.

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ويشير بعض المحامين إلى وجود شبهة تضارب مصالح، خاصة أن جاريد كوشنر حوّل جزءاً من استثماراته إلى ثرايف كابيتال التي يديرها شقيقه.

وكان متحدث باسم الشركة قد قال إن محادثات جوشوا في السعودية لم تكن بهدف جمع الاستثمارات بشكل رسمي. لكن بعد عام من زيارته للمملكة، حصلت الشركة على استثمارات بقيمة مليار دولار.

كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جوشوا كان يتحدث إلى المسؤولين السعوديين بحماس عن شركة أوسكار للخدمات الصحية، التي أسسها عام 2012 وتلقت الشركة تمويلا بقيمة 165 مليون دولار بعد خمسة أشهر من الزيارة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption جوشوا لا يظهر كثيرا مع صديقته عارضة الأزياء كارلي كلوس

وأنكر متحدث باسم جوشوا كوشنر أن تكون شركة أوسكار للخدمات الصحية قد تلقت أي استثمارات مباشرة من ممولين سعوديين. وأكد على أن الشركة لم تقبل مستثمرين سعوديين جدد منذ الاعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

لكن الشركة لم ترد على التساؤلات حول ما إذ كانت تلقت استثمارات جديدة من نفس المستثمرين القدامى.

وما يزيد من شبهة تضارب المصالح أن جاريد كوشنر تلقى أرباحا من استثماراته في ثرايف كابيتال بقيمة 8.2 مليون دولار أثناء عمله في البيت الأبيض، حسبما ورد في إقرار الذمة المالية الخاص به في مايو/أيار 2018.

ودأب محامو جاريد كوشنر على نفي أي شبهة قانونية. وأكدوا على أن دوره في البيت الأبيض لا يشمل الاطلاع على أي معلومات خاصة بالاستثمارات السعودية.

ويفضّل جوشوا كوشنر، وهو من مواليد عام 1985، أن يعيش حياة هادئة بعيداً عن الأضواء. فهو لا يظهر في الحفلات أو التجمعات، ولا يشرب الكحوليات. كذلك لا يظهر كثيرا مع صديقته عارضة الأزياء كارلي كلوس.