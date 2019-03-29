بريكست: البرلمان البريطاني يصوت للمرة الثالثة على اتفاقية الانسحاب

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعضاء البرلمان البريطاني يواجهون تصويتا ثالثا على بريكست

من المتوقع أن تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الحصول على دعم أعضاء البرلمان لشق من خطتها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في وقت لاحق من اليوم الجمعة الذي كان محددا لمغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وسيصوت أعضاء البرلمان في تمام الساعة 14:30 بتوقيت غرينيتش على هذا الشق من اتفاق الخروج، والذي يحدد شروط رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقيل لأعضاء البرلمان إنها "فرصتهم الأخيرة" لضمان تمديد الموعد النهائي لعملية بريكست إلى 22 مايو/آيار وإضفاء جو من اليقين على أعمال الشركات والأفراد على حد سواء.

وقال المدعي العام، جيفري كوكس، لأعضاء البرلمان إن الاتفاق يجب أن يُعتمد في تمام الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش إذا ما أرادت المملكة المتحدة "تأمين حقها القانوني" في تمديد الموعد النهائي لبريكست.

وبخلاف ذلك، فإن أي إرجاء لما بعد 12 أبريل/ نيسان سيكون "عُرضة لحق النقض الفيتو من قبل القادة الـ27 للاتحاد الأوروبي".

ويقول وزراء إن دعمهم ضروري إذا ما كان لبريطانيا أن تتفادى الخروج على نحو غير منظم.

لكن حزب العمال سيصوت ضد هذا الشق من خطة ماي، قائلا إن إنكار حق أعضاء البرلمان في إبداء الرأي بخصوص جزئية "الإعلان السياسي"من الاتفاق، والتي ترسم شكل مستقبل العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، يعتبر بمثابة "الخروج معصوبي الأعين".

مصدر الصورة UK Parliament/Mark Duffy

وقال سير كير ستارمر، وزير شؤون البركسيت في حكومة الظل العمالية، إن ذلك كان بمثابة "تصرف يائس" من قبل رئيسة الوزراء.

وأضاف ستارمر لبي بي سي: "إن استثناء الإعلان السياسي يضفي غموضا كبيرا على المسألة - إذ ليست لديك أية فكرة عن ما تصوت عليه- وهذا كفيل بأن يزيد الموقف سوءا".

ويعتبر اتفاق الانسحاب الذي سيصوت عليه أعضاء البرلمان وثيقة ملزمة قانونيا، وهي تحدد شروط رحيل المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق:

تفاصيل التسوية المالية بشأن فاتورة الانفصال بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تبلغ قيمتها 39 مليار استرليني.

ضمانات حول حقوق مواطني كلا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

تفاصيل بشأن "فترة انتقالية" حتى نهاية عام 2020

ترتيبات مثيرة للجدل حول شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا (باكستوب) والتي تسعى للحيلولة دون عودة الهياكل الأساسية للجمارك على الحدود الإيرلندية حال عدم تطبيق اتفاق تجاري بين المملكة والاتحاد.

ومن شأن تصويت الجمعة، حال مروره، أن يؤمّن إرجاء حتى يوم 22 مايو/آيار.

ولكنه لن يخول البرلمان حق التصديق على حزمة الانسحاب كاملة، لأن القانون لا يسمح بذلك إلا بعد مرور "تصويت بهامش كبير" على شِقَّي الاتفاق.

وخسرت رئيسة الوزراء تصويتين على الاتفاق الكامل بهامش كبير في عدد الأصوات، واستبعد رئيس مجلس العموم جون بيركو إجراء تصويت ثالث ما لم تطرأ تغيرات "ذات بال".

وتقول الحكومة إن تصويتا على اتفاق الانسحاب وحده - "اتفاق الطلاق"- سيكون كافيا للوفاء بالمعايير التي وضعها قادة الاتحاد الأوروبي لإرجاء موعد بريكست من 29 مارس/آذار إلى 22 مايو/آيار.

وقال وزير الدفاع توبياس إلوود لبي بي سي: "ثمة تحديات كبرى ها هنا. إنه يوم أساسي، وقد يكون آخر فرصة لتمرير هذا الشِقّ من الاتفاق".

وفي افتتاح نقاش يوم الجمعة، قال كوكس إن المجلس الأوروبي وافق الأسبوع الماضي على إمكانية إرجاء بريكست إلى 22 مايو/آيار المقبل - حال إقرار اتفاق الانسحاب مع نهاية الأسبوع الجاري.

وإذا ما مُنيت الحكومة بهزيمة، يبقى أمام الوزراء مهلة قصيرة حتى الثاني عشر من أبريل/نيسان المقبل - وهو الموعد الذي يتعين فيه على المملكة المتحدة أن تشير إلى ما إذا كانت ستخوض انتخابات البرلمان الأوروبي 2019 - بحيث يتسنى للملكة المتحدة في غضون تلك الفترة أن تمرر الاتفاق أو أن "تحدد مسلكا آخر".

وقال كوكس لأعضاء البرلمان: "هذه إذن هي الفرصة الأخيرة للاستفادة من حقنا القانوني، وتتبنى الحكومة وجهة النظر القائلة بأنه سيكون من الخطأ السماح بتضييع هذا الوقت، دون إعطاء هذا المجلس فرصة النظر في الاستفادة من الحق القانوني".

ونبه كوكس إلى أن إقرار الاتفاق يوم الجمعة كفيل بأن "يضفي حالة من اليقين للآلاف من شركات الأعمال وملايين الأفراد في أنحاء البلاد ونحو مليون مواطن بريطاني يقيمون في الاتحاد الأوروبي".

لكن كريس براينت من حزب العمال قال إن إقرار الاتفاق "لن يُضفي حالة من اليقين" ولن يعني ذلك تصديقا على الاتفاق الإجمالي: "إذا كان هناك أي شيء، فإن اليوم يضفي مزيدا من حالة عدم اليقين على العملية".

وتوقعت لورا كوينسبيرغ، محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، أنه في ظل اعتزام الحزب الديمقراطي الوحدوي التصويت ضد هذا الجزء من خطة ماي، فإن رئيسة الوزراء تبدو في انتظار هزيمة أخرى.