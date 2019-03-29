بالصور: ما سر اصطباغ ماء بحيرة أسترالية باللون الوردي؟
- 29 مارس/ آذار 2019
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تصطبغ مياه بحيرة ملبورن باللون الوردي بشكل طبيعي خلال أشهر الصيف حتى أواخر الخريف، ما يجعلها مكانا أثيرا للكثير من الزوار الذين يسعون إلى التقاط صور بخلفية وردية ونشرها في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.