بريطانيا تحقق في مقطع فيديو لجنود "يطلقون النار على صورة جيرمي كوربن"

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تحقق وزارة الدفاع البريطانية في مقطع فيديو يظهر جنودا يطلقون النار على صورة لزعيم حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن أثناء تدريبات عسكرية.

ويظهر الفيديو، الذي لم تتحقق بي بي سي من صحته بعد، أربعة جنود مظليين يستخدمون صورة كوربن خلال تدريبات لإطلاق النار.

وقال متحدث باسم الجيش البريطاني إنهم على علم بالفيديو ويحققون في الواقعة.

وأضاف: "هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق، وهو يبتعد كثيرا عن المعايير السامية التي يتبناها ويتوقعها الجيش".

كما وصف متحدث باسم حزب العمال السلوك بأنه مثير للقلق وغير مقبول، وأعرب عن ثقته بتحقيقات وزارة الدفاع والتصرف في الأمر.

وقال النائب البرلماني المحافظ توم توغيندات، وهو مسؤول عسكري سابق خدم في العراق وأفغانستان، إن الفيديو "فاضح".

كما وصف روري ستيوارت، مسؤول بهيئة السجون البريطانية ينتمي لحزب المحافظين، الواقعة بأنها "خطأ كبير" و "سلوك شائن"، وذلك خلال حديثه لبرنامج فيكتوريا ديربيشاير الذي تبثه بي بي سي.

وقال ستيوارت: "لا ينبغي (للجنود) أن يكونوا سياسيين، هم هناك للدفاع عن البلاد والملكة".

يأتي نشر الفيديو في وقت ينذر بالخطر بشأن سلامة النواب البريطانيين وتصاعد حدة التوتر بشأن اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكتب جيس فيليبس، النائب المنتمي لحزب العمال، تغريدة قال فيها: "هذا أمر بشع للغاية وغير مسؤول في ظل هذا المناخ أو غيره".

كما أعربت أنجيلا راينير، وزيرة التعليم في حكومة الظل المنتمية لحزب العمال، عن أملها في إجراء التحقيقات "بشكل كامل ونشر النتائج".

وليس معروفا متى صُور مقطع الفيديو، لكن يسود اعتقاد بأنه سُجل في العاصمة الأفغانية كابول.

ويُعتقد أن الفيديو القصير تداوله مستخدمون على تطبيق "سناب شات" قبل نشره على موقع تويتر.