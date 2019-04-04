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أفاد تقرير رسمي أثيوبي بأن الطيارين اتبعوا "مرارا" الإرشادات الموصى بها من شركة بوينغ قبل تحطم الطائرة الأثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس، الشهر الماضي.

وقال وزير النقل الأثيوبي، داغماويت موغس، إنه على الرغم من جهود الطيارين، إلا أنهم "لم يتمكنوا من التحكم في الطائرة".

وكانت الطائرة التابعة لشركة خطوط الطيران الأثيوبية، التي تقل الرحلة رقم إي تي 302، قد تحطمت بعد ست دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا، مما أسفر عن مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

وقال الوزير الأثيوبي في مؤتمر صحفي في أديس أبابا: "اتبع الطاقم مرارا الإجراءات التي أوصت بها الشركة المصنعة، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الطائرة".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، تيولد غابرمريام، إنه "فخور للغاية بالأداء المهني العالي" للطيارين.

وأضافت الشركة في بيان: "من المؤسف للغاية، أنهم لم يتمكنوا من استعادة الطائرة، ووقف هبوطها العمودي من ناحية المقدمة".

ويعد ذلك الحادث هو الثاني لطائرة من نفس الطراز، خلال خمسة أشهر، حيث تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "لايون إير" الأندونيسية، في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل 189 شخصا.