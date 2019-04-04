المتهم بالهجوم على مسجدي نيوزيلاندا يخضع لاختبارات الصحة النفسية

مصدر الصورة Reuters Image caption يواجه برنتون 50 تهمة بالقتل

أمرت السلطات القضائية في نيوزيلاندا المتهم بقتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين في كرايست تشيرتش بالخضوع لاختبارات الصحة النفسية.

وقال القاضي، كامرون ماندر، إن خبراء في الصحة النفسية سيقيمون حالة الأسترالي، برنتون تارنت، البالغ من العمر 28 عاما، للتأكد من أنه مؤهل للمثول أمام القضاء أم أنه مجنون.

وظهر برنتون في جلسة المحاكمة أمام عدد كبير من عائلات الضحايا بواسطة صور الفيديو من السجن.

ويواجه 50 تهمة بالقتل و39 تهمة أخرى بالشروع في القتل.

ولم يتحدث المتهم خلال ظهوره المقتضب في الجلسة.

ويوجد في سجن انفرادي بمدينة أوكلاند، بواحدة من أكثر المؤسسات العقابية صرامة في البلاد.