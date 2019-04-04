المتهم بالهجوم على مسجدي نيوزيلاندا يخضع لاختبارات الصحة النفسية
أمرت السلطات القضائية في نيوزيلاندا المتهم بقتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين في كرايست تشيرتش بالخضوع لاختبارات الصحة النفسية.
وقال القاضي، كامرون ماندر، إن خبراء في الصحة النفسية سيقيمون حالة الأسترالي، برنتون تارنت، البالغ من العمر 28 عاما، للتأكد من أنه مؤهل للمثول أمام القضاء أم أنه مجنون.
وظهر برنتون في جلسة المحاكمة أمام عدد كبير من عائلات الضحايا بواسطة صور الفيديو من السجن.
ويواجه 50 تهمة بالقتل و39 تهمة أخرى بالشروع في القتل.
ولم يتحدث المتهم خلال ظهوره المقتضب في الجلسة.
ويوجد في سجن انفرادي بمدينة أوكلاند، بواحدة من أكثر المؤسسات العقابية صرامة في البلاد.