حاول الصيد بشكل جائر، فقتله فيل والتهمته أسود

مصدر الصورة Getty Images Image caption هناك حوالي 2000 أسد في متنزه كروغر الوطني بجنوب أفريقيا

مات شخص، يُشتبه في أنه صياد جائر، بعد أن دهسه فيل في متنزه كروغر الوطني في جنوب أفريقيا، قبل أن يفترسه قطيع من الأسود.

وقال عدد من زملاء الرجل لأسرته إن فيلا دهسه يوم الثلاثاء الماضي أثناء محاولتهم صيد حيوان وحيد القرن. وقد أبلغ أقارب القتيل حراس المتنزه بالحادث.

وواجه فريق البحث صعوبات في العثور على جثمان الصياد القتيل، إلا أنهم عثروا في نهاية المطاف على جمجمة بشرية وسروال يوم الخميس الماضي.

وتوجه مدير المتنزه بالعزاء لأسرة القتيل.

وقال "دخول متنزه كروغر بشكل غير قانوني سيرا على الأقدام أمر غير حكيم"، مضيفا أن "هذا ينطوي على الكثير من المخاطر. وهذه الحادثة خير دليل على ذلك".

ويعاني متنزه كروغر من مشكلة الصيد الجائر، خاصة لحيوان وحيد القرن، إذ يتزايد الطلب على قرونه في عدد من الدول الآسيوية.

وفي مطار هونغ كونغ، صادرت السلطات أمس أكبر شحنة مهربة من قرون وحيد القرن منذ خمس سنوات، والتي تقدر قيمتها بـ 2.1 مليون دولار.