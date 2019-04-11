قصص مشاهير تحولوا لمهن أخرى غير متوقعة

مصدر الصورة Getty Images Image caption كيم كاردشيان

كشفت كيم كاردشيان عن أنها بدأت تدريبات مهنية، لمدة أربع سنوات، مع مكتب محاماة في الولايات المتحدة، على أمل أن تصبح محامية في عام 2022.

وتقول نجمة تلفزيون الواقع إنها اتخذت القرار بممارسة مهنة المحاماة في عام 2018.

وفي العام الماضي، التقت كاردشيان بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونجحت في حملتها لإطلاق سراح أليس ماري جونسون، البالغة من العمر 63 عاما، من السجن.

وقالت إن تجربتها في البيت الأبيض ألهمتها لاتخاذ قرارها.

ولا تعد كيم كاردشيان أول المشاهير، الذين غيروا مهنتهم، أو الذين عملوا بالأساس في مهنة لا يعرف عنها جمهورهم شيئا.

الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان

عمل ريغان في بداية حياته المهنية، في ثلاثينيات القرن الماضي، مذيعا رياضيا في عدد من المحطات الإذاعية المحلية، ثم اتجه للتمثيل في هوليوود عام 1937، ولعب دور البطولة في عدد من الأعمال الكبيرة.

تحول ريغان لعالم السياسة، وكان ديمقراطيا ثم تحول للحزب الجمهوري، وانتخب حاكما لولاية كاليفورنيا عام 1966 وحتى عام 1975.

حاول ريغان الترشح لرئاسة الدولة عن الحزب الجمهوري، لمرتين عام 1968 و1976 وفشل، لكنه فاز بمنصب الرئيس لاحقا لفترتين، من عام 1981 وحتى 1989.

الممثل الأمريكي أرنولد شوارزينغر

بدأ شوارزينغر حياته المهنية لاعبا لرياضة كمال الأجسام، وبرز نجمه في الستينيات من القرن الماضي، وفاز بلقب "سيد الكون" وعمره 20 عاما، وظل شوارزينغر وجها بارزا في رياضة كمال الأجسام، لفترة طويلة بعد تقاعده.

تحول شوارزينغر إلى مهنة التمثيل، وبرز نجمه كرمز لأفلام الحركة في هوليوود، ومن أبرز أفلامه كونان البربري عام 1982.

تزوج شوارزينغر من ابنه شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي، التي انفصل عنها لاحقا عام 2011.

تحول الممثل الشهير إلى عالم السياسة، حيث انتمى للحزب الجمهوري، وانتخب لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، بين عامي 2003 و2011.

اللاعب الأفريقي جورج وايا

مصدر الصورة AFP Image caption فاز وايا بعضوية مجلس الشيوخ في ليبيريا عام 2014.

لاعب كرة قدم من دولة ليبيريا، برز نجمه عام 1995، حين حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، كما حصل على لقب أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في أفريقيا. ويعتبره كثيرون أفضل لاعب، أنجبته القارة السمراء على الإطلاق.

تحول جورج وايا إلى عالم السياسة، و خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005، ووصل فيها إلى جولة الإعادة، أمام إلين جونسون سيرليف، لكنه خسرها بفارق كبير.

ثم خسر وايا مجددا انتخابات عام 2011، التي خاضها نائبا للمرشح وينستون توبمان. ولكنه عاد بقوة إلى حلبة السياسة، بفوزه بمقعد في مجلس الشيوخ الليبيري عام 2014.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من عام 2017، فاز وايا في الانتخابات الرئاسية، ليصبح أول لاعب كرة قدم يتولى منصب الرئاسة في أفريقيا.

الممثل المصري الراحل أحمد مظهر

بدأ مظهر حياته العملية ضابطا بسلاح المشاة، في الجيش المصري، بعد تخرجه من الكلية الحربية، في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي، وتدرج إلى أن تولى قيادة مدرسة الفروسية، وشارك في حرب الدول العربية مع إسرائيل عام 1948، ثم تفرغ للتمثيل.

ترك مظهر تراثا غزيرا من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم "رد قلبي"، الذي يحكي عن الثورة التي جرت في مصر عام 1952. ولقب أحمد مظهر بفارس السينما المصرية.

عمران خان

كان الباكستاني عمران خان لاعبا لرياضة الكريكيت، وبدأت شهرته من لعب الكريكيت دوليا، في سبعينيات القرن الماضي.

مصدر الصورة AFP Image caption تلقى خان تعليمه في جامعة أكسفورد البريطانية.

وقاد منتخب بلاده، للفوز بكأس العالم للكريكت عام 1992.

دخل عمران خان عالم العمل الخيري، وفتح أول مستشفى لعلاج السرطان في باكستان، ثم أسس حزب حركة إنصاف الباكستانية عام 1996.

وفي يوليو/ تموز من عام 2018، فاز الحزب الذي يقوده خان بأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وأصبح خان رئيسا لوزراء باكستان.