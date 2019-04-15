جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو كاتدرائية نوتردام تحترق

اندلع حريق في كاتدرائية نوتردام أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم يتضح بعد السبب وراء نشوب الحريق، لكن المسؤولين يقولون إنه قد يكون مرتبطا بأعمال التجديد الحاصلة في المبنى.

وتجري عملية كبرى لإخماد واحتواء الحريق في المبنى ذي الطراز القوطي الذي يعود تاريخه إلى 850 عاما، والذي ارتبط اسمه برواية الكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوغو، لكن برج الكتدرائية وسقفها قد انهارا .

وكانت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا ناشدت العام الماضي للحصول على الأموال لصيانة المبنى المهدد بالتداعي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو في طريقه إلى موقع الحدث، إن عواطفه مع "جميع الكاثوليك وكافة أبناء الشعب الفرنسي".

وأضاف: "مثل كل أبناء بلدي، أنا حزين الليلة لرؤية هذا الجزء المهم منا يحترق".

وقال مسؤول في قصر الإليزيه إن ماكرون ألغى خطابه الذي كان سيوجهه للأمة، بعد اندلاع الحريق.

وقال متحدث باسم الكاتدرائية إن المبنى بأكمله "يحترق"، وأضاف "لن يبقى شيء، ولم يتبق سوى أن ننتظر لنرى ما إذا كانت القبة، التي تحمي الكاتدرائية ، ستتأثر أم لا".