بالصور: كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق

  • 15 أبريل/ نيسان 2019

التهم حريق هائل مبنى كاتدرائية نوتردام العريقة وسط العاصمة الفرنسية باريس وأدى إلى سقوط سقفها وبرجها.

وأحاط رجال الإطفاء بمبنى الكاتدرائية التاريخي الذي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي الذي يتميز بتصميمه المميز وواجهاته المنحوتة وزجاج نوافذه الملون.

وقد ارتبط اسم الكاتدرائية التاريخية برواية الكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوغو "أحدب نوتردام" ويزورها اكثر من 13 مليون سائح سنويا.

وهرعت حشود من الباريسيين والسياح الأجانب لمشاهدة المبنى التاريخي في لحظة احتراقه ومحاولات إخماد الحريق الذي ألم به.

مصدر الصورة Reuters
Image caption التهمت النيران برج الكاتدرائية الشهير
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Image caption صورتان مقارنتان لبرج الكاتدرائية التقطت احداهما العام الماضي والثانية أثناء الحريق الاثنين
مصدر الصورة Reuters
Image caption ادت النيران إلى انهيار سقف الكاتدرائية
مصدر الصورة AFP
مصدر الصورة EPA
مصدر الصورة AFP
مصدر الصورة AFP
مصدر الصورة AFP
مصدر الصورة Reuters
مصدر الصورة AFP/GETTY
مصدر الصورة AFP
مصدر الصورة AFP

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