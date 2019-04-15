التهم حريق هائل مبنى كاتدرائية نوتردام العريقة وسط العاصمة الفرنسية باريس وأدى إلى سقوط سقفها وبرجها.

وأحاط رجال الإطفاء بمبنى الكاتدرائية التاريخي الذي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي الذي يتميز بتصميمه المميز وواجهاته المنحوتة وزجاج نوافذه الملون.

وقد ارتبط اسم الكاتدرائية التاريخية برواية الكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوغو "أحدب نوتردام" ويزورها اكثر من 13 مليون سائح سنويا.

وهرعت حشود من الباريسيين والسياح الأجانب لمشاهدة المبنى التاريخي في لحظة احتراقه ومحاولات إخماد الحريق الذي ألم به.

مصدر الصورة Reuters Image caption التهمت النيران برج الكاتدرائية الشهير

مصدر الصورة AFP Image caption صورتان مقارنتان لبرج الكاتدرائية التقطت احداهما العام الماضي والثانية أثناء الحريق الاثنين

مصدر الصورة Reuters Image caption ادت النيران إلى انهيار سقف الكاتدرائية

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