بالصور: كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق
التهم حريق هائل مبنى كاتدرائية نوتردام العريقة وسط العاصمة الفرنسية باريس وأدى إلى سقوط سقفها وبرجها.
وأحاط رجال الإطفاء بمبنى الكاتدرائية التاريخي الذي يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي الذي يتميز بتصميمه المميز وواجهاته المنحوتة وزجاج نوافذه الملون.
وقد ارتبط اسم الكاتدرائية التاريخية برواية الكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوغو "أحدب نوتردام" ويزورها اكثر من 13 مليون سائح سنويا.
وهرعت حشود من الباريسيين والسياح الأجانب لمشاهدة المبنى التاريخي في لحظة احتراقه ومحاولات إخماد الحريق الذي ألم به.