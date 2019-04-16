مصدر الصورة Getty Images Image caption جاءت تصريحات إلهان عمر التي أثارت استياء ترامب أثناء خطاب لها عن الحقوق المدنية للأمريكيين المسلمين

قالت أول عضوة مسلمة في الكونغرس الأمريكي إن تغريدة دونها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت وراء ارتفاع عدد تهديدات القتل التي تتلقاها.

وأضافت إلهان، عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، أن التهديدات التي تلقتها جاءت نتيجة "خطاب العنف"، متهمة ترامب بأنه يثير تطرف اليمين، مشددة على ضرورة أن "يتوقف" هذا الخطاب.

يأتي ذلك بعد إعلان نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، عن "تقييم أمني جديد لحماية المشرعة الأمريكية".

وأظهرت تغريدة ترامب إلهان وهي تتحدث لمجموعة من المسلمين عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2011.

وشن ترامب هجوما على عضوة الكونغرس المسلمة، واصفا إيهان بأنها "خارجة عن السيطرة".

وحث الرئيس الأمريكي رئيسة مجلس النواب على "دراسة التصريحات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل وتصريحات أخرى تنم عن نكران الجميل للولايات المتحدة التي أدلت بها عمر" قبل أن تدافع عنها.

ماذا حدث؟

أصبحت إلهان، هدفا للانتقادات منذ انتخابها في عضوا في الكونغرس في عام 2018.

وغرد ترامب الجمعة الماضية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: "لن ننسى أبدا" معنونا بهذه العبارة فيديو مدته 43 ثانية تم إعداده لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية مع مقاطع من تصريحات عمر.

وجاء في الفيديو عبارة قالتها إلهان: "شخص ما فعل شيئا ما" أثناء وصف أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، بينما تظهر الصورة طائرات تضرب مركز التجارة العالمي، وتدمر مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" والناس يلوذون بالفرار من المباني.

ويرى الديمقراطيون أن الفيديو خارج سياق الخطاب الذي ألقته إلهان، والذي استغرق حوالي 20 دقيقة، في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في 23 مارس/ آذار الماضي. وكانت عضوة البرلمان تناقش الحقوق المدنية للأمريكيين المسلمين في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.

وقالت إلهان: "أُسس كير لأنهم أدركوا أن بعض الناس قاموا ببعض الأشياء، وأننا بدأنا جميعا نواجه صعوبة في الحصول على حرياتنا المدنية."

ووصف منتقدوها من الجمهوريين عبارة "شخص ما قام بشيء ما" بأنها عدائية تجاه حوالي ثلاثة آلاف شخص قتلوا في تلك الهجمات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب حث رئيسة مجلس النواب على "دراسة التصريحات المعادية للسامية ولإسرائيل"

كيف ردت إلهان عمر؟

قالت المشرعة الأمريكية في بيان أصدرته الأحد الماضي: "منذ تغريدة الرئيس الجمعة الماضية، ارتفع عدد التهديدات بالقتل التي أتلقاها، والتي كان الكثير منها يشير مباشرة إلى فيديو الرئيس أو يأتي ردا عليها."

وشكرت إلهان مسؤولي الأمن "لاهتمامهم بهذه التهديدات"، متهمة الرئيس ترامب بأنه يشعل فتيل "جرائم العنف وغيرها من جرائم الكراهية على أيدي اليمين المتطرف والقوميين البيض."

وأعربت إلهان أيضا عن مخاوفها حيال زيارة ترامب لولايتها مينيسوتا يوم الاثنين، مما قد يؤدي إلى زيادة الجرائم والاعتداءات بدافع الكراهية.

وأضافت: "خطاب العنف وجميع أشكال خطاب الكراهية ليس لها مكان في مجتمعنا، ناهيك عن القائد الأعلى للبلاد."

وتابعت: "نحن جميعا أمريكيون. كما أن هذا يمثل خطرا على حياتنا، ولابد من وقفه."

ووُجهت اتهامات لرجل في وقت سابق من الشهر الجاري بتهديد إلهان بالقتل لأنها مسلمة.

ردود أفعال

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب "لا يكن أية نوايا سيئة، وبالتأكيد لا يتمنى العنف" للمشرعة التي تدخل البرلمان للمرة الأولى.

وأضافت سارة، ردا على تصريحات إلهان التي تساءلت فيها عن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل: "إنها بالتأكيد بغيضة تلك التصريحات التي تستمر في الإدلاء بها والتي أدلت بها من قبل وتبدو أيضا في الاتجاه الآخر."

وحُذفت التغريدة، التي دونها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر الأحد الماضي، بناء على طلب تقدمت به نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، للبيت الأبيض، لكنها لا تزال تظهر على حسابه.

وقالت بيلوسي، أثناء سفرها إلى لندن: "كلمات الرئيس تزن طنًا، وخطابه الملتهب الحافل بالكراهية يشكل خطرا حقيقيا."

وأضافت: "الرئيس ترامب لابد أن يحذف مقطع الفيديو غير المحترم الخطير"، مؤكدة أن المسؤولين يراجعون التدابير الخاصة بحماية إلهان عمر وسوف "يستمرون في متابعة التهديدات التي تواجهها والتصدي لها."