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لقي 137 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب المئات في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التفجيرات استهدفت 3 كنائس و4 فنادق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول بالشرطة السريلانكية قوله إن عدد القتلى يفوق هذا العدد، بينما نقلت رويترز عن مصدر أمني قوله إن هناك 50 قتيلا في تفجير كنيسة في مدينة كاتووابيتيا.

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وقعت التفجيرات الستة في 4 مدن، ثلاث منها استهدفت 3 فنادق كبرى في العاصمة كولومبو، بينما استهدفت 3 تفجيرات أخرى 3 كنائس في 3 مدن مختلفة، اثنتان منها على الساحل الغربي للجزيرة شمال العاصمة كولومبو والثالث على الساحل الشرقي.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى وجود بعض السائحين بين الضحايا.

وأصدر رئيس البلاد مايثريبالا سيريسينا بيانا طالب فيه المواطنين بالتزام الهدوء ومساعدة السلطات في تحقيقاتها.

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واستهدفت التفجيرات الكنائس أثناء حضور مسيحيين احتفالات عيد الفصح (القيامة).

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الدماء والحطام في كنيسة القديس سباستيان في مدينة نغومبو شمال العاصمة كولومبو .

وأكدت الشرطة أن شخصا واحدا على الأقل قتل في تفجير فندق شهير يقع بالقرب من المسكن الرسمي لرئيس الوزراء.

وقال أحد العاملين في الفندق إن التفجير سبب أضرارا في مطعم ملحق بالمبنى وادى إلى مقتل أحد رواده.

يذكر أن الحكومة في سريلانكا أعلنت حال الطواريء نهاية الشهر الماضي بسبب الهجمات المتكررة على مساجد وأملاك المسلمين من قبل متطرفين من أبناء عرق السنهال البوذيين الذين يشكلون غالبية سكان البلاد.