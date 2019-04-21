مصدر الصورة Getty Images Image caption أظهر استطلاع رأي أن زيلينسكي حقق نسبة تأييد تجاوزت 70 في المئة

أظهر استطلاع رأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي حقق فوزا ساحقا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية.

وأظهر الاستطلاع أن زيلينسكي حقق نسبة تأييد تجاوزت 70 في المئة. وكان قد تأهل في الجولة الأولى للانتخابات التي عقدت قبل ثلاثة أسابيع أمام 39 مرشحا.

ونافس زيلينسكي الرئيس المخضرم بيترو بوروشينكو.

واعترف بوروشينكو بالهزيمة، لكنه قال في كلمة أمام أنصاره الذين تجمعوا في العاصمة كييف إنه لن يعتزل الساحة السياسية.

ويتمتع الرئيس الأوكراني بسلطات كبيرة تتعلق بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية للبلاد.

وقال زيلينسكي لأنصاره : "أعدكم بأني لن أخذلكم".

وأضاف : "على الرغم من أنني لست رئيسا رسميا بعد، إلا أنني كمواطن أوكراني، يمكنني أن أقول لجميع دول ما بعد الحقبة السوفيتية: أنظروا إلينا! كل شيء ممكن".

مصدر الصورة Getty Images Image caption اعترف بوروشينكو بالهزيمة، لكنه قال في كلمة أمام أنصاره الذين تجمعوا في كييف إنه لن يعتزل الساحة السياسية

وفي حال تأكيد نتائج استطاع الرأي سيتولى زيلينسكي ولاية رئاسية لمدة خمس سنوات.

كما أشار استطلاع رأي الناخبين عقب خروجهم من مراكز الاقتراع أن بوروشينكو، الذي تولى السلطة منذ عام 2014، حصل على نسبة تصويت 25 في المئة.

ويشتهر زيلينسكي، البالغ من العمر 41 عاما، بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني الكوميدي "خادم الشعب"، إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

وركزت حملته الانتخابية، على الرغم من عدم وجود خبرة سياسية سابقة لديه، على اختلافه عن المرشحين الآخرين بدلا من تركيزه على أي أفكار سياسية ملموسة.