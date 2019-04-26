سفاح نساء في قبرص يعترف بجرائمه

مصدر الصورة EPA Image caption الشرطة ومركبات الإنقاذ تفتش في المنطقة التي عُثر فيها على إحدى الجثث بالقرب من قرية أورونتا في قبرص

اعترف رجل في قبرص بقتل سبع نساء وفتيات، وقالت وسائل إعلام محلية إنها أول عملية قتل متسلسلة ومنظمة يرتكبها سفاح في الجزيرة.

وقد عُثر على جثتين في أحد المناجم في وقت سابق من هذا الشهر كما عثر على جثة ثالثة يوم الخميس.

ويعمل المشتبه به الرئيسي، البالغ من العمر 35 عاماً، ضابطا في الجيش القبرصي اليوناني، وأفيد أنه اعترف بارتكاب المزيد من جرائم القتل.

وتبحث الشرطة حالياً عن جثث الضحايا الأخريات بناءً على المعلومات التي قدمها المشتبه به.

وبحسب المعلومات التي أُدلي بها فإن البحث جارٍ عن جثة امرأة هندية أو نيبالية، وكذلك جثتي امرأة رومانية وابنتها ذات الثمانية أعوام.

كما يجري البحث عن جثة فتاة في السادسة من العمر، يُعتقد أنها ابنة إحدى الضحايا.

وكان المحققون عثروا يوم الخميس على الجثة الثالثة بعد أن قادهم المشتبه به إلى مكان قرب العاصمة نيقوسيا، يزعم أنه دفنها فيه.

وتشير تقارير إلى أن المشتبه به تعرف على الضحية، التي اختفت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، من خلال موقع للمواعدة على شبكة الإنترنت.

وتقول الشرطة أن الجثث الثلاث تعود لنساء من أصول فلبينية. بينما لم تفصح بعد عن هوية المشتبه به.

وتستمر الشرطة في حجز المشتبه به على ذمة التحقيق، كما طلبت مساعدة خبراء تحقيق بريطانيين.