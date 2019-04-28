مصدر الصورة Getty Images Image caption تتناثر المبلغ على الطريق في ميشيغان

حضت الشرطة الأمريكية الناس على إعادة مبلغ 30 ألف دولار كان سقط و تناثر من شاحنة في طريق سريع في ولاية ميشيغان.

وقال صاحب هذه الأموال إنه ترك عن طريق الخطأ صندوقا به النقود في مصد السيارة الأمامي.

وكانت الشرطة لاحظت الخميس الماضي مجموعة من السائقين يتزاحمون للحصول على حزم الدولارات المتناثرة على الطريق السريع رقم 31 في ميشيغان .

وقد أعيد نحو 7 ألاف دولار من الأموال المفقودة للشرطة التى نشرت رسالة امتنان لمن أعادها عبر صفحتها على الفيس بوك.

وذكرت الشرطة "شكرا ، لكن مازال الطريق طويلا، نشيد بأمناتكم ، وصاحب هذه الأموال سيكون ممتنا للغاية".

وقد سلم شابان بالغان من العمر 17 عاما 630 دولارا من هذه الأموال للسلطات، كما سلمت سيدة نحو 4000 دولار.

وتمكنت الشرطة من العثور على 2.470 دولارا من المبلغ من طريق 31 يوم الخميس الماضي وذلك إثر إغلاقها أجزاء من الطريق للمساعدة في جمع المال المبعثر.

وشددت الشرطة في بيانها أنه " على أي شخص يعثر على هذه الأموال أن يعيدها إلى مقر إدارة السلامة العامة ".