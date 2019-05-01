بالصور: مراسم تولي الإمبراطور الجديد في اليابان

الإمبراطور الياباني السابق، أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما، تخلى عن العرش لابنه ناروهيتو، وتمت مراسم انتقال العرش الثلاثاء. وهو أول إمبراطور يتخلى عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.