بالصور: مراسم تولي الإمبراطور الجديد في اليابان

  • 1 مايو/ أيار 2019

الإمبراطور الياباني الجديد، ناروهيتو يبدأ تولي منصبه باحتفال رمزي قصير الأربعاء بعد تخلي والده عن العرش.

  • الإمبراطور الياباني السابق، أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما، تخلى عن العرش لابنه ناروهيتو، وتمت مراسم انتقال العرش الثلاثاء. وهو أول إمبراطور يتخلى عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام. Handout

    الإمبراطور الياباني السابق، أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما، تخلى عن العرش لابنه ناروهيتو، وتمت مراسم انتقال العرش الثلاثاء. وهو أول إمبراطور يتخلى عن العرش في اليابان منذ أكثر من 200 عام.

  • ما يستخدم خلال المراسم هو نماذج لكنوز الإمبراطورية - السيف والجوهرة - التي تبقى محفوظة في أنحاء اليابان ولا ترى Getty Images

    ما يستخدم خلال المراسم هو نماذج لكنوز الإمبراطورية - السيف والجوهرة - التي تبقى محفوظة في أنحاء اليابان ولا ترى

  • الإمبراطور الجديد، البالغ من العمر 59 عاما، بدأ توليه منصبه رسميا الأربعاء عند دقات الساعة في منتصف الليل واحتفل بذلك في احتفال رمزي قصير في القصر الإمبراطوري Getty Images

    الإمبراطور الجديد، البالغ من العمر 59 عاما، بدأ توليه منصبه رسميا الأربعاء عند دقات الساعة في منتصف الليل واحتفل بذلك رسميا الأربعاء في احتفال رمزي قصير في القصر الإمبراطوري

  • الإمبراطور الجديد ناروهيتو يحيي الجماهير التي احتشدت انتظارا لموكبه Getty Images

    الإمبراطور الجديد ناروهيتو يحيي الجماهير التي احتشدت انتظارا لموكبه

  • الإمبراطورة ماساكو تحيي الجماهير المنتظرة على الجانبين Getty Images

    الإمبراطورة ماساكو تحيي الجماهير المنتظرة على الجانبين

  • الإمبراطور الجديد تسلم رسميا صباح الأربعاء الرموز الإمبراطورية المقدسة - السيف والجوهرة - التي يتبادلها كل جيل من سابقه، ولا يضع الإمبراطور تاجا على رأسه، إذ إن كنوز الإمبراطورية إلى جانب مرآة تشير إلى القوة الإمبراطورية. Getty Images

    الإمبراطور الجديد تسلم رسميا صباح الأربعاء الرموز الإمبراطورية المقدسة - السيف والجوهرة - التي يتبادلها كل جيل من سابقه، ولا يضع الإمبراطور تاجا على رأسه، إذ إن كنوز الإمبراطورية إلى جانب مرآة تشير إلى القوة الإمبراطورية.

  • الإمبراطور ناروهيتو، المتخرج في جامعة أكسفورد البريطانية، التقى بزوجته في حفلة شاي وتزوجا في عام 1993، والإمبراطورة ماساكو درست في جامعتي هارفارد الأمريكية وأكسفورد البريطانية، وعملت في المجال الدبلوماسي قبل الزواج. Getty Images

    الإمبراطور ناروهيتو، المتخرج في جامعة أكسفورد البريطانية، التقى بزوجته في حفلة شاي وتزوجا في عام 1993، والإمبراطورة ماساكو درست في جامعتي هارفارد الأمريكية وأكسفورد البريطانية، وعملت في المجال الدبلوماسي قبل الزواج.

  • رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وزوجته يتوجهان لحضور المراسم Getty Images

    رئيس وزراء اليابان شينزو آبي وزوجته يتوجهان لحضور المراسم

  • بعض من شاركوا في الاحتفالات بانتقال السلطة من الإمبراطور الوالد إلى الإمبراطور الابن Getty Images

    بعض من شاركوا في الاحتفالات بانتقال السلطة من الإمبراطور الوالد إلى الإمبراطور الابن

المزيد حول هذه القصة