يستغل عيد العمال كل عام للتذكير بأمور عديدة - من بدء حلول الربيع في الجزء الشمالي من كوكب الأرض، إلى الكفاح من أجل حقوق العمال. هذه بعض الأحداث التي شهدها اليوم.

مصدر الصورة AFP Image caption آلاف من الناس احتشدوا في المدن في أنحاء روسيا في هذا اليوم الذي يعد عطلة رئيسية في البلاد. وكان أكبر الاحتفالات في الميدان الأحمر في العاصمة موسكو

مصدر الصورة AFP Image caption هذا الصبي أدهشته العادات التقليدية، والزينات، والبالونات والأعلام المرفوعة في الساحة الحمراء.

مصدر الصورة AFP Image caption عمال خرجوا في مسيرة احتجاج في العاصمة الإندونيسية جاكارتا. عيد العمال مازال مرتبطا بحقوق العمال في كثير من أرجاء العالم.

مصدر الصورة AFP Image caption اشتباكات متفرقة حدثت بين متظاهرين وأفراد شرطة خلال مسيرة جاكارتا

مصدر الصورة Reuters Image caption في تركيا منعت الشرطة متظاهرين من السير في ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هونغ كونغ أيضا شهدت في عيد العمال احتجاجا سار فيه عمال مهاجرون.

مصدر الصورة AFP Image caption في فرنسا خرجت نقابات العمال في عرض تقليدي معتاد في ذلك اليوم. ونشبت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في سنوات سابقة.

مصدر الصورة AFP Image caption مدن فرنسية، مثل باريس، ومارسيليا شهدت مسيرات هذا العام. وتبين الصورة مسيرات في ستراسبورغ.

مصدر الصورة Getty Images Image caption في جنوب إفريقيا شارك عمال في مسيرة في مدينة ديربان الشمالية نظمتها كبرى نقابات العمال في البلاد.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لا يعد عيد العمال حدثا سياسيا بالنسبة إلى جميع الناس. ففي جنوبي ألمانيا تشهد المنطقة مهرجانات سنوية للرقص والموسيقى.

مصدر الصورة AFP Image caption نساء باكستانيات يحملن لافتات ويهتفن بشعارات خلال مسيرة في مدينة لاهور.