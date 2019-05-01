إقالة وزير الدفاع البريطاني عقب تسريبات شركة هواوي

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أقيل وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون بعد التحقيق في تسريب معلومات عن مناقشات قضية هواوي داخل مجلس الأمن الوطني البريطاني.

وعينت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بيني مورداونت خلفا له .

وجاء في بيان لرئيسة الوزراء، أن قرار الإقالة جاء عقب التحقيق في التسريبات.

وأضاف البيان أن ماي "فقدت الثقة في قدرة ويليامسون على أداء واجباته الوظيفية".

وكان ويليامسون رفض الاتهامات الموجهة له وأصر أنه لم يكن مصدر تسريب المعلومات.

وكانت رئيسة الوزراء أخبرت وزير الدفاع المقال في اجتماع مساء الأربعاء، بأن لديها معلومات و"أدلة دامغة" على أنه هو المسؤول عن تسريب المعلومات.

وجاء التحقيق في أعقاب تقارير تفيد بأن عددا من الوزراء في حكومة البريطانية أثاروا مخاوف حيال خطة تسمح بمشاركة الشركة الصينية في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة للاتصالات والإنترنت في بريطانيا.

وقالت ماي إن تسرب معلومات من الاجتماع الذي عُقد في 23 أبريل/نيسان كان "مسألة خطيرة للغاية وشكل خيبة أمل كبيرة".

وشغل ويليامسون منصب وزير الدفاع، أول منصب وزاري له، منذ عام 2017، عقب الاستقالة المفاجئة للسير مايكل فالون المفاجئة.

وكان التحقيق في تسريبات مجلس الأمن القومي، بدأ بعد تقرير لصحيفة، ديلي تلغراف نشر الأسبوع الماضي، حول تحذيرات من مخاطر محتملة للأمن القومي البريطاني بسبب الصفقة مع شركة هواوي.

وطالب وزير شؤون مجلس الوزراء، مارك سيدويل، الوزراء بالتعاون مع التحقيق الذي يجريه في تسريبات مناقشات قضية هواوي داخل مجلس الأمن الوطني.

ولم يوضح ما هو الدور الذي ستشارك به عملاق الاتصالات الصينية في بناء شبكة الجيل الخامس الجديدة للاتصالات. لكن الحكومة البريطانية قالت إنه سيتم اتخاذ قرار نهائي حيال ذلك في نهاية فصل الربيع.

ونفت هواوي وجود أي مخاطر بالتجسس أو التخريب، أو خضوعها لسيطرة الحكومة الصينية.