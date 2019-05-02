مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رسم تخطيطي يصور دافنشي

هذه اللوحة، التي عرف حديثا أنها رسم يصور ليوناردو دافنشي نفسه، ستعرض في لندن، مع احتفال العالم بالذكرى الـ500 لوفاة هذا الفنان والمخترع.

ولم يصل إلينا إلا هذا الرسم، ورسم آخر، يصور شخصيته، إلى جانب لوحات أخرى رسمها دافنشي مصورا نفسه.

وتوصل مارتن كلايتون، خلال إعداده لمعرض لأعمال دافنشي سيُفتتح في لندن، إلى أن الرسم هو مشروع لرسم شخصية دافنشي رسمه أحد مساعديه قبيل وفاة أستاذه في 1519.

أما الرسم الآخر، الموجود أسفل، فهو لوحة لتلميذه فرانسيسكو ميلزي تصور دافنشي، رُسم في الفترة نفسها تقريبا.

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رسم يصور دافنشي رسمه تلميذه فرانسيسكو ميلزي

تحتفل المتاحف والمعارض بذكرى دافنشي هذا العام. وهذه بعض أعماله، التي ستعرض في إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا.

متحف ليونارديانو في مسقط رأسه في قرية فينشي، يعرض أول رسم معروف للفنان، ويرجع إلى 5 أغسطس/آب 1473.

مصدر الصورة Museo Leonardiano di Vinci Image caption منظر طبيعي من أوائل رسومات دافنشي

لوحة العشاء الأخير ستعرض في فرنسا، حيث قضى دافنشي آخر سنوات حياته ما بين 1516 و1519.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لوحة العشاء الأخير لدافنشي

معرض ليوناردو دافنشي في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.

مصدر الصورة Getty Images Image caption لوحة موناليزا في متحف اللوفر

ليوناردو دافنشي: حياة في الرسم، معرض الملكة في قصر باكينغهام في لندن.

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رأس ليدا، رسم لدافنشي

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption شخص يحتال عليه الغجر، رسم لدافنشي

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رسم ليد امرأة لدافنشي

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رسم يصور بعض الأيدي لدافنشي

رسم دافنشي أعمالا رائعة كمشرح تمكن من تشريح 30 جثة بشرية، درسها حتى يرسم جسم الإنسان بدقة.

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رسم تشريحي لجنين في الرحم في 1511

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رسم تشريحي لجمجمة في 1489

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رسم لفارس على ظهر حصان في 1485

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption نجمة بيت لحم ونباتات أخرى

مصدر الصورة Royal Collection Trust Image caption رسم لقطط وأسود وتنينات