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اتُهم رجل بمنع الدفن القانوني لجثتَيّ امرأتين عثرت عليهما الشرطة في ثلاجة في شقة شرقي العاصمة البريطانية لندن.

وعُثر على الجثتين في ثيابيهما وإحداهما فوق الأخرى في شقة بمنطقة كانينغ تاون، يوم الجمعة.

واستُدعيت الشرطة إلى ذلك العنوان بسبب مخاوف بعض المتصلين من سلوكيات أحد المقيمين في المنطقة.

ويقول محققون إن الأمر قد يستغرق أسبوعا لتحديد هوية المرأتين.

وقالت شرطة لندن إن زارهيد يونس، 34 عاما، من كانينغ تاون، من المقرر أن يمثل أمام محكمة ويمبلدون الجزئية يوم الخميس.

ويواجه يونس تهمة منع الدفن القانوني لميت.

وقال سيمون هاردينغ، من فريق المحققين، إن الثلاجة التي يبلغ عرضها بضعة أقدام، أُخليت من مسرح الجريمة.

وأكد هاردينغ أن البحث جار لتحديد هوية المرأتين، وأن فحوص الطب الشرعي للجثتين ستُجرى يوم الجمعة.

وثمة مخاوف من أن تكون الجثة لـ ماري-جين مصطفى، 37 عاما، المفقودة منذ مايو/أيار الماضي.

وفور علم عائلة ماري-جين بذلك الأمر، حضرت إلى مسرح الجريمة في كانينغ تاون.

وتناشد شرطة لندن كل من زار الشقة في كانينغ تاون خلال العام الماضي الاتصال بها.

وألقي القبض على رجل خمسيني للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، وهو الآن يخضع للتحقيق.

وأُلقي القبض على زارهيد والرجل الخمسيني في عنوانين مختلفين أحدهما غربي لندن والآخر شرقي المدينة.

ومنذ بداية عام 2019، شرعت السلطات المسؤولة في لندن في إجراء تحقيقات في أكثر من 40 جريمة قتل.